Google Chrome'un pek çok kişinin varlığından haberdar bile olmadığı yan panel özelliği artık aramızdan ayrıldı.

Son dönemde yapay zekâ üzerine odaklandığını gördüğümüz Google hem kurumsal hem son kullanıcı hem de mobil telefon kullanıcıları bağlamında farklı hamleler yaptı. Bunların yanında dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olmaya devam eden Google Chrome üzerine de hamleler yapmayı sürdürüyor.

Şirket, son güncellemeyle Google Chrome’un masaüstü versiyonunda birkaç değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklikler yer imlerine, geçmişe ve okuma listelerine erişimi daha verimli kılmayı hedefliyor. Çoğu kişinin hâlâ ne işe yaradığını bilmediği yan panele de bu güncellemeyle veda etmiş olduk.

Yan panelin işlevini Chrome menüsünden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Normal şartlarda yan panel, arama çubuğunun yanındaki bir buton olarak karşımıza geliyordu ve tıkladığımızda yer imlerini gösteriyordu. Ek olarak menü üzerinden farklı bölümlere erişebiliyorduk. Şimdiki değişiklikle birlikte özellik daha derli toplu hâle geldi. Artık yan panel özelliklerinden sadece kullandıklarımızı açabiliyoruz.

Bunun için de arama çubuğunun hizasında, en sağda olan Chrome menüsüne gidip; okuma listesi, yer işaretleri ve geçmiş gibi yan panel araçlarından birini açmamız yeterli. Yer İşaretleri ve Okuma Listesi’ni bulmak için üç noktaya tıklamanız, ardından “Yer işaretleri ve listeler” sekmesine gelmeniz gerek. Geçmiş ise bunun birkaç satır üstünde.

Eski hâli

Önceki sistemde tek bir yan panel açıp bu saydıklarımızdan istediğimize erişiyorduk. Şimdiyse sadece ihtiyacımız olanları açacağız gibi görünüyor.