Google, Workspace kapsamında sunulacak kota sınırı uygulamasının tarihini ertelediğini açıkladı. Google'ın açıklamalarına göre Fotoğraflar hizmeti için geçerli tarih yine 1 Haziran 2021 olsa da Gmail, Drive ve Dokümanlar gibi diğer hizmetler, 1 Şubat 2022 itibarıyla kota uygulamasına tabi olacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süre önce yaptığı bir açıklama ile özellikle de Fotoğraflar hizmetini kullananların canını sıkmıştı. Şirket, söz konusu açıklamada "Google Workspace" hizmetine dahil olan tüm hizmetlerinde sunmuş olduğu sınırsız kota uygulamasını kaldıracağını duyurmuştu. Yani kullanıcılar, bundan sonra Google hizmetlerini belirli bir kota dahilinde ücretsiz olarak kullanabilecek, bu kotanın aşılması ya da daha geniş depolama alanına ihtiyaç duyulması durumunda ücret ödemek zorunda kalacaklardı.

Google tarafından yapılan açıklamalarda, bu değişikliğin 1 Haziran 2021 itibarıyla geçerli olacağı ifade ediliyordu. Ancak bu durum, yapılan son bir açıklamayla değişmiş durumda. Google, Fotoğraflar hizmeti için kotanın 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacağını, diğer Google Workspace hizmetlerinde ise kotanın 1 Şubat 2022'de başlayacağını açıkladı. Böylelikle Google Workspace kullanıcıları, bu hizmetten 8 ay daha ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Google Workspace hangi hizmetleri içeriyor?

Google'ın Workspace hizmeti, özellikle de iş hayatını doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda Gmail, Meet, Drive, Takvim, Dokümanlar, E-tablolar, Slaytlar, Keep ve Jamboard gibi hizmetlerin tümü, Google Workspace bünyesinde kullanılabiliyor. Bugüne dek tamamen ücretsiz olan hizmetlerin bulut depolama özelliği, yapılan son açıklamaya göre 1 Şubat 2022 itibarıyla ücretli hale getirilecek. Bu durum, Fotoğraflar hizmeti dışında günlük kullanıcıları pek etkilemeyecek olmasa da kurumsal şirketler, bundan sonra Google'a para ödemek durumunda kalacaklar. Peki Google, neden böyle bir adım attı?

Google tarafından yapılan açıklamalara göre böyle bir karar alınmasının nedeni, bir tercihten ziyade bir zorunluluk. Google'ın yaptığı açıklamalara göre yalnızca Gmail, Drive ve Fotoğraflar, her gün 4.3 milyon GB'den fazla büyüyor. Google yetkilileri, artan talebe ayak uydurabilmek adına böyle bir şey yaptıklarını, esas amaçlarının kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak olduğunu söylüyorlar.