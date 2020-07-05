Google, bir siber güvenlik firmasından gelen rapor sonrasında Play Store’da bulunan 20’den fazla uygulamayı kaldırdı. Bu uygulamalarda bulunan kod sayesinde hackerlar, kullanıcıların Facebook bilgilerini çalıyordu.

Google, son dönemde uygulama mağazasından birçok uygulama kaldırdı. Bunun son örneklerinden bir tanesi de geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Teknoloji devi, geçtiğimiz ay 50’den fazla uygulamayı telefonların donanımlarını fazla kullanarak donmasına sebep olmasından ötürü engellemişti.

Şirket, Play Store’dan engellediği uygulamalar arasında 25 tanesini daha ekledi. Şirketin bu uygulamaları mağazasından kaldırmasının sebebi ise Android kullanıcılarını bir nevi reklam bombardımanına tutması oldu.

Kişisel bilgiler çalınıyordu

Fransız siber güvenlik firması Evina, çeşitli fonksiyonlar sunarak cihazlara sızan uygulamalarda zararlı bir yazılım keşfetti. Uygulama bir kere yüklendiğinde içerisindeki gizli kod otomatik bir şekilde aktifleşiyor ve kişisel verileri çalmaya başlıyor.

Daha sonra kullanıcının Facebook’u açması bekleniyor. Bu sırada popüler sosyal medya sitelerini taklit edebiliyor ve Facebook uygulamasının üstündeki web tarayıcısı penceresini kaplayabiliyor. Kullanıcının karşısına Facebook giriş sayfasına oldukça benzeyen bir sayfa açılıyor, burada kullanıcı adını ve şifresini giren kullanıcı, tüm bilgilerini hackerlara göndermiş oluyor.

Siber güvenlik firması, bu kodu 25 uygulamada buldu ve Google’a bildirdi. Google da şirketin bulgularıyla benzer sonuçlara ulaşır ulaşmaz bu uygulamaları mağazasından kaldırdı. Aşağıda yer alan 25 uygulamayı kullanıyorsanız ya da kullandıysanız, derhal kaldırmanızı ve Facebook şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ediyoruz: