Google, ABD'deki kürtaj kararının ardından kliniklere giden kişilerin takip edilmesini engellemek için bir adım attığını duyurdu. Buna göre şirket, belirlenen lokasyonlarda konum geçmişini silecek.

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz haftalarda Roe v. Wade olarak bilinen ve kürtajı yasallaştıran kararı iptal etmişti. Ülke çapında protestolara neden olan bu karar, kadınların anayasal kürtaj hakkının elinden alınarak bazı eyaletlerde yasak uygulanmasının önünü açmıştı.

Bu yeni karar, birçok teknoloji devinin çalışanlarını korumaya yönelik hamleler yapmaya itmişti. Google, Netflix, Tesla ve daha birçok şirket, çalışanlarına kürtaj desteği sağlayacağını ve işlemin yasal olduğu yerlere gitmeleri için masrafların karşılanacağını duyurmuştu. Konu hakkındaki tartışmalar hız kesmeden devam ederken Google’dan bir hamle daha geldi.

Google, kadınların takip edilmesini engellemek için konum geçmişlerini silecek

Roe v. Wade’in iptalinin ardından ülkede kürtaj yaptıracak birçok kişi, her gün kullandıkları uygulamaların kendilerine karşı kullanılabilmesi gibi konularda korku yaşamaya başladı. Google da oluşabilecek bu tarz olumsuzluklara karşı bir adım atma kararı aldı.

Şirket tarafından cuma günü yapılan açıklamalarda, Google’ın konum geçmişi verilerini kaldıracağı ifade edildi. Buna göre şirket, ‘kişisel’ olarak nitelendirilen lokasyonlarda konum geçmişi verilerini kaldıracak. Bu da danışmanlık merkezleri, kürtaj klinikleri, bağımlılık tedavi tesisleri gibi yerleri içerecek.

Google, ülkedeki yeni kararlar doğrultusunda kürtaj için farklı yerlere seyahat eden kişilerin takip edilmesini engelleyecek ve olası problemlerin önüne geçecek bu özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde yürürlüğe gireceğini de açıklamalarına ekledi.