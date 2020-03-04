Google, Dünyanın En Eski Mağara Resimlerini Sergiliyor

Güney Fransa’da bulunan Chauvet mağarası tamamen tesadüfen keşfedilmişti. Yapılan karbon testleri sonucunda dünya üzerinde bulunan en eski resimlerin bu mağarada yer aldığı anlaşıldı. Mağarayı ziyaret etmek yasak olduğu için Google, AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisini kullanarak bu mağaranın online sergisini açtı.

Sanatçılar günümüzde kendi sanatlarını icra edebilecekleri birçok alana sahip. Ayrıca kullanabilecekleri birçok malzeme var. Fakat bundan yüzyıllar önce insanlar için sanatlarını icra edebilmek günümüzdeki kadar kolay değildi. Bu yüzden de insanlar mağara duvarlarına resim çizmeye başladı. Tarih öncesi insanların mağaraya çizdiği bu resimler, çizildikten binlerce yıl sonra dünyanın en önemli tarih öncesi sanat eserlerinden birisi oldu.

Chauvet Mağarası'nın içinde mamut, mağara ayısı gibi nesli tükenmiş canlıların kafa tasları bulundu. 1994 yılında tesadüfen keşfedilen bu mağara, 2014 yılından UNESCO tarafından dünya mirası ilan edildi. Bu yüzden de mağaranın güvenliğinin sağlanması amacıyla mağara ziyaret alımına kapatıldı.

Fakat bu mağarayı gezmek, Google sayesinde artık mümkün. Google'ın Sanat ve Kültür projesi sayesinde sanal gerçeklik seti kullanarak tüm sergiyi gezebilir ve ilginç deneyimler yaşayabilirsiniz. Google, bu projeyi AR ve VR özelliklerini destekleyen cihazlarda ve web’de hayata geçirmek için “Syndicat Mixte de la Grotte Chauvet” adlı firma ile ortaklık kurdu. Daisy Ridley ve Cécile de France adlı iki aktris, uzmanların yorumlarını da içeren İngilizce ve Fransızca dillerinde seslendirme yaptı.

AR veya VR teknolojisine uyumlu cihazlarınız varsa, Chauvet sanal mağarasında gezinmek size eğlenceli bir deneyim sunacaktır. Fakat benim cihazım bu teknolojiye uygun değil diyorsanız Google, bu mağarayı web’de de yayınladı.

Mağara hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isterseniz Google'ın Sanat ve Kültür Projesinin ‘Atalarımızla Tanışın’ bölümünü buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Dünyanın en eski resimlerinin bulunduğu mağaranın tanıtım videosu