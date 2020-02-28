Google, insanların daha kolay bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri GIF’lerin bulunabilmesi için yeni araçlar geliştirdi. Tenor GIF arama motorunun verilerinden yola çıkılarak yapılan çalışmada artık GIF’i aratılan karakterin kişiliğine göre GIF’ler aramalarda üst sıralarda görülecek.

Google, 2018 yılında GIF arama motoru olan Tenor’u satın aldı. Şirket, 2018’den bu yana popüler GIF arama motoru olan Tenor’un verilerini Google’ın geliştirilmesi için kullanılıyor. Şimdi Tenor’un verilerinden elde edilen bilgilerle GIF aramaları daha kolay hale geliyor.

Yeni araç, anahtar kelimelere ihtiyaç duymadan, yeni GIF’lerin kullanıcının önüne gelmesini sağlıyor. Aracın çalışma mantığı şöyle açıklanabilir: Bazı ünlü insanlar ve karakter belli duygularla bilinirler. Örneğin Cem Yılmaz GIF’i arıyorsanız, önünüze komedi ile ilgili GIF’ler çıkacak.

Bir diğer GIF bulma aracında ise bazı duygular için öncelikli olarak o duygu ve tepkilerle özdeşleşmiş insanlar kullanıcıların karşısına çıkar. Örneğin omuz silkme (shrug) kelimesi ile arama yaptığınızda karşınızda muhtemelen Kanye West, Elmo ve Oprah Winfrey GIF’leri bulacaksınız.

İnsanların duygularına göre GIF’leri daha kolay bir şekilde bulabilmesini sağlayan araçlar, Tenor verileri üzerinden geliştirildi. Google Trends ekibi, insanların Tenor’da ne tür duygu ve tepkileri aradıklarını ve hangi popüler figürü seçtiklerini inceleyerek bu araçları ortaya çıkardı.

Google, ayrıca bir ucunda “mutlu” diğer ucunda “üzgün” olan bir duygu yelpazesinde arama yapılmasına izin veren bir aracı da duyurdu. Geliştirilen aracın üzerindeki noktalarda, hangi duyguların daha çok hangi ünlüler ile bağdaştırıldığı görülebiliyor.

İletişimin esas olarak artık kısa mesajlar ve sosyal medya üzerinden yapıldığı bir çağda duyguları olabildiğince kısa bir şekilde ifade etmek bütün insanlar için önemli. Bu nedenle GIF’lerin kullanımı her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Google, Tenor için geliştirdiği yeni araçlar GIF’lerin daha kolay bulunmasını ve çok daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.