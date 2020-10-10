Google Meet'e Tartışma Odaları Özelliği Geliyor

Google'ın video konferans servisi Google Meet, kullanıcılarına yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor. Google Meet servisine kısa bir süre içerisinde tartışma odaları özelliği ekleniyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte video konferans servisleri oldukça yoğun bir talep görmeye başladı ve bu hizmeti sunan şirketler de servislerine yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini daha iyi noktalara çekmeye çalışıyor.

Bu alanda en çok kullanılan servislerden bir tanesi de Google'ın video konferans servisi Google Meet oldu. İşte Google, bu video konferans servisine yeni bir özellik daha ekliyor: tartışma odaları (breakout rooms).

Google Meet'e tartışma odaları özelliği

Google Meet'in yeni tartışma odaları özelliği, ilk olarak G Suite Enterprise for Education kullanıcılarına sunulacak. Bu özellik sayesinde öğretmenler ve eğitimciler, sınıflarını projeler ya da odak tartışmaları için daha küçük gruplara bölebilecekler.

Tek oturumda 100 tartışma grubunun oluşturulabileceği bu özellikte kaç tartışma odasının kurulmasına karar verildiğinde Google, insanları rastgele bir şekilde odalarda gruplandıracak. Ancak istenmesi halinde yöneticileri insanları farklı gruplara da ekleyebilecekler. Bunun haricinde yöneticiler, kontrol etmek için gruplar arasında geçiş yapabilecekler.

Tartışma odaları özelliği kısa bir süre içerisinde diğer kullanıcılar için de kullanılabilir hale getirilecek. Google tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, bu sene içerisinde diğer G Suite ve Google Workspace sürümlerinde de kullanılabilir olacak.

COVID-19 salgını sürecinde en çok kullanılan video konferans servisi olan Zoom, uzun yıllardır tartışma odaları özelliğini kullanıcılarına sunuyordu. Yani Google, bu hamlesiyle Zoom'u yakalamaya çalışıyor diyebiliriz. Ancak Zoom'da Google Meet'in aksine 100 odaya değil 50 odaya bölünebiliyor. Google Meet, yukarıda da söylediğimiz gibi bu salgın sürecinde rakipleriyle rekabet edebilmek için sürekli olarak yeni özellikler eklemeye devam ediyor.