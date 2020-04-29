Google, Video Konferans Hizmeti Meet’i Ücretsiz Hale Getirdi

Google, daha önce ücretsiz olarak çağrı yapılamayan video konferans hizmeti Meet’i bütün kullanıcılar için ücretsiz hale getiriyor. Yapılan değişiklikle artık herkes ücretsiz bir şekilde Meet üzerinden görüşme başlatabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans hizmetleri, geçmişte olduğundan çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle 100 kişiye kadar video konferansa ücretsiz olarak izin veren Zoom, salgın sırasında büyük bir popülarite kazandı.

Zoom'un elde ettiği başarıyı yakalamaya çalışan diğer teknoloji şirketleri de rekabete katılmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Zoom’la video konferans alanında rekabet eden şirketler arasında Google da bulunuyor.

Meet'in herkes için ücretsiz olması birkaç hafta sürebilir

Google, video konferans hizmetleri pazarında yerini sağlamlaştırmak ve pazar payını büyütmek için video konferans hizmeti Meet’i ücretsiz hale getiriyor. Daha önce kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden Meet’te düzenlenen video konferans görüşmelerine katılabiliyordu. Ancak ücretsiz üyeler, Meet çağrısı başlatamıyorlardı.

Google’dan bugün yapılan açıklama ile artık herkesin ücretsiz bir şekilde Meet'te konsferans başlatabileceği açıklandı. Yapılan açıklamaya rağmen Meet, hemen ücretsiz hale gelmeyecek. Google haftaya aşamalı bir şekilde Meet’i ücretsiz hale getirecek. Yani herkesin Meet’e ücretsiz olarak ulaşması birkaç haftalık bir zaman alabilir.

Google, eylül ayına kadar bütün kullanıcıların Meet’te sınırsız sürede video konferans yapabileceğini, eylül ayından sonra ise Meet’i ücretsiz kullananların başlatacakları görüşmelerin 60 dakika ile sınırlanacağını açıkladı.

Eylül ayına kadar ücretsiz olarak Meet’i kullanacakların denk gelecekleri tek sınırlama, katılımcı sayısı olacak. Ücretsiz kullanıcıların başlatacağı video konferans görüşmelerinde 100 kişiden fazla katılımcı yer alamayacak.

Google Cloud Ürün Yönetimi Direktörü Smita Hashim, “Koronavirüs salgını döneminde video konferans gerçekten önemli bir hizmet haline geldi ve video konferans kullanımının gerçekten arttığını gördük” dedi. Hashim, bu araçlara yönelik artan ihtiyaç nedeniyle bireysel kullanıcılar için Meet’i ücretsiz hale getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Google, G Suite’in yeni bir versiyonunu da yayınlıyor

Google, Meet’i ücretsiz yapmanın yanında G Suite’in yeni bir sürümü olan G Suite Essentials’ı da piyasaya sürüyor. Küçük ekipler için hazırlanmış bu hizmet, Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Meet’i içerecek. Google’ın yeni hizmeti olacak G Suite Essentials, 30 Eylül’e kadar ücretsiz olacak. 30 Eylül sonrasında ise ücretli olarak sunulmaya başlanacak.

Google, kurumsal kullanıcılar için de yeni avantajlar açıkladı. Bundan sonra kurumsal G Suite müşterileri, ek bir sözleşmeye gerek olmadan Meet’in bütün özelliklerinden faydalanabilecekler ve alan adları ile 100.000 kişiye kadar canlı yayın yapabilecekler.

Google, kampanyalarının yanında Meet’in detaylı istatistiklerini de paylaştı. Geçen hafta itibariyle Meet’in günlük toplantı katılımcı sayısı 100 milyonu aştı. Meet, şu anda 3 milyar dakikalık video toplantısına ev sahipliği yapıyor. Google, günlük kullanımın ocak ayından bu yana 30 kat arttığını açıkladı.