Google gibi teknoloji devlerinin işe alımları hep merak edilen bir konu olmuştur ancak bu seferki farklı. Google, her yıl 200 keçiyi işe alıyor. Şaka değil!

Teknolojinin her alanında adı geçen Google gibi bir devin keçilerle ne işi olabilir?

Cevap, Google’ın çevre dostu ve sıra dışı yaklaşımında gizli!

Keçiler Google’da doğal çim biçme makinesi görevinde.

Google’ın Kaliforniya’daki Mountain View merkezi yaklaşık 47 bin metrekarelik bir alan. Geniş kampüsler, yemyeşil çimler ve açık alanlar bulunuyor.

İşte bu alanları bakımlı tutmak için de çevreci ve etkili bir çim biçme yöntemi olarak keçileri kiralıyorlar.

“Peki neden?” diye soruyor olabilirsiniz. Aslında cevabı oldukça basit. Geleneksel çim biçme makineleri, gürültü kirliliği yarattığı gibi fosil yakıt da tüketiyor.

Google ise sürdürülebilir çözümler peşinde. Keçiler, otları yiyerek alanı temizliyor, doğal gübre bırakıyor ve karbon ayak izini sıfıra indiriyor. Üstelik bu yöntem, yerel çiftçilere de destek oluyor.

Google’ın keçi projesi nasıl başladı?

Bu fikri tabii ki Google icat etmedi. Hollanda’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede keçi sürüleri kullanılıyor. Ancak bu yeni işe alım süreci, Google’ın “Yeşil Ofis” politikalarından doğdu.

2009’da Kaliforniya’daki Mountain View kampüsünde denenen proje o kadar başarılı oldu ki her yıl geleneksel hâle geldi. Keçiler, özel olarak getirilen çoban köpekleri eşliğinde Google’ın arazisinde otlatılıyor.

Şirket yetkilileri, bu yöntemin daha ucuz ve eğlenceli olduğunu söylüyor. Çalışanlar, ofis pencerelerinden keçileri izleyerek stres atıyor. Hatta bazıları molalarında keçilerle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor.

Google’ın ilginç bilgileri arasında yer alan keçi kiralaması ise teknoloji ve doğayı birleştirerek çevreye katkı sağlıyor. Tabii bir de çalışanlarına : ) Düşünsenize çalışma arkadaşınız bir keçi!

Google hakkında diğer içeriklerimiz: