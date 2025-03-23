İster yaşadığınız yerin, ister görmek istediğiniz herhangi başka bir yerin yıllar önce nasıl göründüğünü merak etmiş olun; Google Earth ile çok kolay bir şekilde keşfedebilirsiniz.
İşte 4 adımda zamanda yolculuk yaparak istediğiniz yerin geçmişteki görüntüsüne ulaşma yöntemi!
Google Earth ile geçmişe nasıl gidilir?
- Adım #1: Google Earth'ü açın ve "Earth'ü Başlat" seçeneğine gidin.
- Adım #2: Görmek istediğiniz bölgeyi aratın.
- Adım #3: "Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğine tıklayın.
- Adım #4: Gitmek istediğiniz tarihi seçin.
Adım #1: Google Earth'ü açın ve "Earth'ü Başlat" seçeneğine gidin.
Google'a "Google Earth" yazıp ilk siteye tıkladıktan sonra veya direkt https://www.google.com/earth/about/ url'sine gittikten sonra sağ üst köşedeki "Earth'ü Başlat" seçeneğine dokunun.
Adım #2: Görmek istediğiniz bölgeyi aratın.
Google Earth ile hangi adresi görmek ve zamanda geri gitmek istiyorsanız sol üst köşeden o bölgeyi yazarak aradığınız yeri bulun.
Adım #3: "Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğine tıklayın.
Google Earth'te aradığınız bölgeyi bulduktan sonra üstteki bardan dünya simgesine tıklayıp "Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğini aktif hâle getirin.
Adım #4: Gitmek istediğiniz tarihi seçin.
Geçmiş Görüntüler etkinleştirildikten sonra karşınıza çıkan yıllardan istediğiniz seneye giderek o bölgenin, o yıllarda nasıl olduğunu görebilirsiniz.
Bir örnek bırakalım:
2009 yılında İstanbul Anadolu yakasındaki Maltepe'nin sahil kenarı, yukarıdaki görseldeki gibi görünüyormuş. 2024 yılına gittiğimizde ise sahile eklenen yerleri aşağıdaki görselden görebiliyoruz:
Siz Google Earth'ün bu özelliğini denemiş miydiniz? Yorumlara yazın!
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