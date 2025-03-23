Google Earth ile birkaç adımda, istediğiniz yerin yıllar önceki hâlini görmeniz mümkün!

İster yaşadığınız yerin, ister görmek istediğiniz herhangi başka bir yerin yıllar önce nasıl göründüğünü merak etmiş olun; Google Earth ile çok kolay bir şekilde keşfedebilirsiniz.

İşte 4 adımda zamanda yolculuk yaparak istediğiniz yerin geçmişteki görüntüsüne ulaşma yöntemi!

Google Earth ile geçmişe nasıl gidilir?

Adım #1: Google Earth'ü açın ve "Earth'ü Başlat" seçeneğine gidin.

Google Earth'ü açın ve "Earth'ü Başlat" seçeneğine gidin. Adım #2: Görmek istediğiniz bölgeyi aratın.

Görmek istediğiniz bölgeyi aratın. Adım #3: "Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğine tıklayın.

"Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğine tıklayın. Adım #4: Gitmek istediğiniz tarihi seçin.

Adım #1: Google Earth'ü açın ve "Earth'ü Başlat" seçeneğine gidin.

Google'a "Google Earth" yazıp ilk siteye tıkladıktan sonra veya direkt https://www.google.com/earth/about/ url'sine gittikten sonra sağ üst köşedeki "Earth'ü Başlat" seçeneğine dokunun.

Adım #2: Görmek istediğiniz bölgeyi aratın.

Google Earth ile hangi adresi görmek ve zamanda geri gitmek istiyorsanız sol üst köşeden o bölgeyi yazarak aradığınız yeri bulun.

Adım #3: "Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğine tıklayın.

Google Earth'te aradığınız bölgeyi bulduktan sonra üstteki bardan dünya simgesine tıklayıp "Geçmiş Görüntüler'i etkinleştir" seçeneğini aktif hâle getirin.

Adım #4: Gitmek istediğiniz tarihi seçin.

Geçmiş Görüntüler etkinleştirildikten sonra karşınıza çıkan yıllardan istediğiniz seneye giderek o bölgenin, o yıllarda nasıl olduğunu görebilirsiniz.

Bir örnek bırakalım:

2009 yılında İstanbul Anadolu yakasındaki Maltepe'nin sahil kenarı, yukarıdaki görseldeki gibi görünüyormuş. 2024 yılına gittiğimizde ise sahile eklenen yerleri aşağıdaki görselden görebiliyoruz:

Siz Google Earth'ün bu özelliğini denemiş miydiniz? Yorumlara yazın!

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