Apple'ın Gizlilik Takıntısı Yeni Uygulamalara Engel Oluyor

Apple mühendislerinin, şirketin 'gizlilik takıntısı' nedeniyle pek çok rakip firmanın sahip olduğu özellikleri bünyesine ekleyemediği bildirildi. Dışardan basit gibi görünen çok sayıda özelliğin bu sebeple reddedildiği bildirildi.

Günümüz dünyasında maalesef ki verilerimizin güvende olduğunu hissetmek oldukça zor bir hale geldi. Neredeyse her gün yeni bir siber saldırı, hack, veri kaybı haberi görür olduk. Hal böyleyken de aldığımız bir telefonun verilerimizi güvende tutması çok daha büyük bir önem taşıyor.

Apple da kullanıcılarının veri güvenliğini, neredeyse her şeyden önde tutmaya çalışıyor. Ancak bu amaçla yapılan bazı kısıtlamaların, mühendislerine zor anlar yaşattığı bildiriliyor. The Information tarafından yayınlanan habere göre şirket, bu 'gizlilik takıntısı' sebebiyle rakiplerinin sahip olduğu pek çok yeniliği getiremiyor.

Apple’ın gizlilik takıntısı, mühendislerin çalışmalarını zora sokuyor

Apple'ın kullanıcılarının verilerinin güvenliğinden endişe duymamaları adına çok sayıda uygulamayı bünyesine eklemek konusunda tereddütler yaşadığı bildiriliyor. Üstelik bu gizlilik endişesi sadece bununla sınırlı kalmayarak mühendisler tarafından geliştirilen pek çok uygulama ve özellik de yine aynı sebeple iptal ediliyor. Şirketin kullanıcı verilerinin güvenliğini her şeyden önde tuttuğunun göstergesi olarak da rakip firmaların getirmiş olduğu çok sayıda uygulamayı getirmemiş olması gösteriliyor. Bu uygulamaların başında Apple TV+’ın kullanıcıların hangi içerikleri tercih ettiğini tespit edemiyor olması gösterilebilir.

Tabii örnekler sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Kullanıcı verilerinin toplanmasını gerektiren; Siri’yi sesle yöneterek uygulamaların açılabilmesi ve çevrim içi satın alımlara izin verilmesi gibi pek çok uygulama şirketin bu gizlilik endişesine çözüm bulunamadığı için kullanıcılara sunulamıyor. Yine iPhone kullanıcılarının fotoğraflarını kronolojik olarak sıralanması ve nerede çekildiklerinin tespit edilmesi gibi bilgilere yer verilmesi de gizlilik endişesi duyulacağı için Apple tarafından reddedildi. Bu ve bunun gibi mühendislerin üzerinde çalıştığı pek çok özellik, şirketin bu takıntısı sebebiyle reddilmeye devam ediliyor. Bu sebeple de mühendislerin, çalışmalarında büyük zorluklar yaşadığı ve yaptıkları çalışmalarda büyük bir kısıtlamaya uğradıkları söyleniyor.

Apple'ın kullanıcılarının veri güvenliğinden endişe duymaması için bu kadar çabalıyor olması oldukça güzel bir durum. Ancak insanın aklına bazı soru işaretleri gelmiyor değil. Fotoğraflarımızın kronolojik olarak sıralanması ya da hangi filmleri seyrettiğimize göre karşımıza yeni filmler gelmesi Apple’ın pek çok rakip firmasının sahip olduğu özellikler. Peki, bu şirketler verilerimizi mi topluyor? Aslında dışardan bakıldığında oldukça basit gibi görünse de kullandığımız pek çok cihazın bu basit özelliklerinden bile şüphe duyar hale geldik. Maalesef ki günümüz şartlarında gördüğümüz, duyduğumuz şeyler ve okuduğumuz haberler sanıyoruz ki biraz da olsa şüphe duymayı gerektiriyor.