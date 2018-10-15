Google, günlük yaşantımızda internet ve dijital servis alanında kullandığımız hemen hemen tüm hizmetlerde öncü sayılabilir.

Eğer son zamanlarda yaşanan bazı gizlilik ihmali haberleri sebebiyle veya direkt sevmediğiniz için Google ürünlerini, servislerini ve hizmetlerini kullanmak istemiyorsanız sizler için bu servislere alternatif olarak kullanabileceğiniz ve Google servislerinin yerini aratmayacak alternatif bir liste hazırladık.

Ram canavarı Google Chrome yerine Mozilla Firefox ile tanışın

"Kar için değil, insanlar için internet hizmeti" sloganıyla web tarayıcısı alanında herkesin tanıdığı Mozilla Firefox, Chrome yerine kullanabileceğiniz en iyi alternatiflerden. Ayrıca Chrome'un yüksek RAM tüketimi herkes için problem olabiliyor, Mozilla Firefox ise Chrome'dan %30 daha az bellek kullandığını iddia ediyor.

Gmail'den sıkıldıysanız FastMail

FastMail pek çok kişi tarafından bilinmese dahi, aslına bakarsanız 15 yılı aşkın bir zamandır elektronik posta alanında hizmet vermekte. Hızı, tasarımı, güvenliği gibi noktalarda kullanıcılardan hep olumlu geri dönüş alan FastMail, Gmail'in yaptığı gibi sizin maillerinizi okuyarak daha sonraki mailler için tavsiyelerde de bulunmaz. Bunu bir basitlikten ziyade, güvenlik sıkıntısı olarak görmeniz de mümkün. FastMail ilk 30 gün ücretsiz, daha sonrasında ise belirli bir ücret karşılığında kullanabilirsiniz.

Video izlemek için Youtube yerine Vimeo'yu kullanabilirsiniz

Belki çok ünlü kanalların belli başlı videolarını kaçırabilirsiniz. Ancak size iyi haberimiz, 'Musical.ly' gibi uygulamaların reklamları ile uğraşma derdiniz artık yok. Reklamsız ve tam gizlileştirilebilir bir video portalı. Hem yüklemek, hem de izlemek için.

Bulut depolama için Google Drive çok basit değil mi? Dropbox ile tanışın

Google Drive ücretsiz depolama kısmında daha fazla bir alan sunuyor. Ancak genel olarak pek işlevsel olduğunu söyleyemeyiz. Zaten GB'lar dolusu veri depolamıyorsanız, Dropbox sizin için daha iyi olabilir. Google Drive'ın ücretsiz 15 GB alanı yerine, Dropbox'ın 2 GB alanı sizlere daha iyi bir deneyim, daha iyi güvenlik ve gizlilik sunacaktır. Dropbox'ın elektronik verilerin korunması konusunda beş yıldız alan birkaç sayılı şirketten biri olduğunu da belirtelim.

Eğer Dropbox'ı daha yüksek veri alanı ile kullanmak isterseniz, ek paketlerin de çok pahalı olmadığını söylemeden geçmeyelim.

Google Haritalar için OpenStreetMap Alternatifi

OpenStreetMap, 2004 yılında başlatılan ve 'Gönüllüler Topluluğu' tarafından sürdürülen açık kaynaklı bir projedir. OpenStreetMap'in mobil uygulaması yok ancak web tarayıcısından erişilebilir. Ayrıca, geliştiricilerin ticari ve ticari olmayan amaçlar için kullanması mümkün.

Kişisel veya ticari kullanımlar için fotoğraf arayanlara Unsplash

Unsplash sizlere, kişisel veya ticari kullanımlarınız için ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz fotoğrafları gösterir. Tabii bunu Google Görseller de yapabiliyor, ancak onun için her defasında gelişmiş ayarları kurcalamanız gerekmekte.

Hava durumu bilgisini sizler için Dark Sky sunabilir

Dark Sky, geçtiğimiz günlerde yabancı makalelerde de adı geçen bir servis. Özellikle yağış durumlarında oldukça başarılı sonuçlar veriyor ve saat olarak ne zaman evden ayrılmanızın mantıklı olduğu gibi bir takım verileri sizlere sunabiliyor. Servis, kendi içinde de verdikleri hizmetin doğruluğundan çok emin.