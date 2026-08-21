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Google Arama, Keşfet ve Haberler İçin 3 Büyük Yenilik: Akışlar Artık Mesaj Yazar Gibi Yönetilebilecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google; Arama, Keşfet ve Haberler servislerinde kontrolü tamamen kullanıcılara devreden üç büyük kişiselleştirme özelliğini resmen duyurdu. Yapay zeka destekli yeni dönemde, takip edilmek istenen yayıncılar önceliklendirilebilecek ve akışlar tıpkı bir arkadaşa mesaj yazar gibi komutlarla şekillendirilebilecek.

Google Arama, Keşfet ve Haberler İçin 3 Büyük Yenilik: Akışlar Artık Mesaj Yazar Gibi Yönetilebilecek!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Arama motoru devi Google; Arama, Keşfet ve Haberler servislerinde ilgi alanlarına ve güvenilen kaynaklara erişimi kökten değiştirecek kapsamlı bir güncelleme paketini hayata geçiriyor. Artık algoritmaların sunduğu standart akışlarla yetinilmek zorunda kalınmayacak. Yayınlanan yeni özellikler sayesinde hem güvenilen web siteleri arama sonuçlarında en üst sıraya taşınabilecek hem de Keşfet akışları kendi kelimelerimizle yönlendirilebilecek.

Bu değişim, kullanıcı deneyimini tamamen kişiselleştirirken içerik üreticileri ve okuyucular arasında da çok daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. "Tercih Edilen Kaynak" butonundan doğal dille yönetilebilen akışlara ve özelleştirilebilir sesli bültenlere kadar Google’ın sunduğu tüm yeniliklerin detaylarına yakından bakalım.

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Google Arama, Keşfet ve Haberler İçin 3 Büyük Yenilik: Akışlar Artık Mesaj Yazar Gibi Yönetilebilecek!
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Sitelere "Tercih Edilen Kaynak" (Preferred Sources) butonu Geldi

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Google, web sitelerinin kendi sayfalarına ekleyebileceği etkileşimli yeni bir "Tercih Edilen Kaynak" butonu sundu. Okuyucular bu butona tıkladıklarında ilgili site doğrudan Google hesaplarında öncelikli kaynak olarak kaydediliyor ve okunan sayfaya kesintisiz şekilde geri dönülüyor.

Tercih edilen yayıncıların içerikleri; Google’ın Manşetler (Top Stories), AI Overviews (Yapay Zeka Genel Bakışları) ve AI Modu sonuçlarında çok daha öncelikli olarak öne çıkarılacak. Verilere göre şimdiden 600.000’den fazla benzersiz kaynak kullanıcılar tarafından tercih edilen site olarak işaretlendi.

Keşfet akışı kendi cümlelerimizle yönetilebilecek

Google uygulamasındaki Keşfet (Discover) akışı artık çok daha esnek bir yapıya kavuşuyor. Önümüzdeki günlerde sunulacak güncellemeyle birlikte, akıştaki kartların üç nokta menüsüne dokunularak doğal dille ne görülmek istendiği yazılabilecek. Örneğin; "Bana sadece çevre dostu mutfak yenileme fikirleri göster" ya da *"Hafta sonu rotaları videoları göster ama kampçılık olmasın" *gibi detaylı yönlendirmeler yazılarak akış anlık olarak özelleştirilebilecek ve Google bu tercihleri hatırlayacak.

Android'de özelleştirilebilir sesli haber bültenleri

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Haberleri okumak yerine dinlemeyi tercih edenler için Android’deki Google Haberler uygulamasına gelişmiş bülten özelleştirme seçenekleri geldi. Günlük sesli haber bültenleri, takip edilmek istenen özel konulara göre filtrelenebilecek. Sesli bültenler; net kaynak atıfları, makale bağlantıları ve Google'ın yapay zeka haber pilot programına katılan yayıncıların derinlemesine analizleriyle desteklenecek. Web yayıncıları yeni buton kodlarına Google Search Central üzerinden erişebilirken, Keşfet’teki doğal dil kontrolünün önümüzdeki günlerde kademeli olarak herkese açılması bekleniyor.

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