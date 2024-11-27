Google Translate'e son kullanılan çeviri modunu otomatik olarak aktif hale getiren Yapışkan Çeviri Modu özelliğinin geleceği ortaya çıktı.

Google, Translate uygulamasına ekleyeceği yeni "Yapışkan Çeviri Modu" ile kullanıcılara, en son kullandıkları çeviriyi hatırlama özelliğini sunacak.

Google Translate, kullanıcılara farklı çeviri modları sunarak esneklik sağlıyor. Ancak, belirli bir modu sürekli olarak kullanmak isteyenler için yeni bir özellik devreye giriyor: "Yapışkan Çeviri Modu".

Google Translate, son kullanılan çeviri modunu hatırlayacak

Yeni özelliğiyle birlikte uygulama her açıldığında son kullanılan çeviri modunu otomatik olarak aktif hale getiriyor. Örneğin, Google Lens ile çeviri yaptıktan sonra uygulama kapatıldığında, bir sonraki açılışta aynı mod yine etkin olacak.

Metin girişi ve konuşma modu gibi diğer çeviri seçenekleri için de geçerli olacak. Yapışkan Çeviri Modu, uygulamanın ayarlar menüsünden etkinleştirilebilecek ve kullanıcılar isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabilecekler. Şu an için gelişim aşamasında olan bu özellik, henüz kullanıcılara sunulmuş değil, ancak Google’ın bu özelliği yakın zamanda resmî olarak duyurması bekleniyor.