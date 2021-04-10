Google, Ürün İnceleme Yazılarında Kaliteyi Göz Önüne Alacak

Google, ürün inceleme yazılarını arama sonuçlarında listelerken algoritmada artık kaliteyi ön plana alacak şekilde bir değişiklik yaptı. Yeni güncellemeyle birlikte site yetkilileri, gelen trafikte olumlu ya da olumsuz bir dalgalanma görebilir.

Günümüzün en çok kullanılan arama motoru olan Google, sorduğumuz neredeyse her soruya bir saniyeden kısa bir süre içinde yüz binlerce cevap bulabiliyor. Cevaplar, internette yayınlanan tüm içeriklerin listelendiği bir sayfada gösteriliyor. En üstte gördüğümüz sayfalar da haliyle en fazla rağbet gören yerler oluyor.

Fakat bir sayfanın arama sonuçlarının en üstte gözüküyor olması, o sayfanın bir konu hakkındaki en kaliteli içeriğe sahip olduğunu göstermiyor. İşte bu durumu bilen Google da şimdilik ürün incelemeleri konusunda kullanıcılara sunulan arama sonuçlarını düzenleyen algoritmada bir değişiklik yaptı. Şirket, artık iyice araştırılmış ve derinlemesine bilgi sunan içerikleri ön plana taşıyacak.

En kullanışlı içerik en ön plana taşınacak:

Bu noktada yapılan değişikliğin tüm internet sitelerini etkilemediğini, yalnızca internetteki ürün incelemelerini ilgilendirdiğini belirtmekte fayda var. Yani ürün inceleme yazısı yayınlanmayan bir internet siteniz varsa, yapılan algoritma değişikliği şimdilik sizi ilgilendirmiyor. Yapılan değişiklikten etkilenen sitelerse artık içeriklerinde bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalacak.

Google, yaptığı açıklamada yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara en kullanışlı içeriği sunacaklarını açıkladı. Şirket, ürün incelemeleri konusunda insanların derinlemesine araştırma sunan içerikleri üstünkörü bir şekilde ürünleri özetleyen içeriklere tercih ettiğini, bu nedenle de iyi bilgi kaynağı olan içerikleri üste taşıyacağını belirtti.

Yapılan güncelleme şu anlık yalnızca İngilizce dilinde yazılan ürün incelemelerini ilgilendiriyor. Fakat kısa süre içinde algoritmadaki değişikliğin diğer dilleri de kapsamasını bekliyoruz. Değişiklik, 8 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. Dolayısıyla bu durumla ilgili olan internet sitesi sahipleri, sitelerine gelen trafikte olumlu ya da olumsuz bir dalgalanma görebilir.