Google, Sora rakibi video oluşturma modeli Veo 2'yi Gemini'a entegre etti. Ancak sadece ücretli aboneler kullanabiliyor.

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Google, sohbet botu dışında görsel oluşturma gibi özellikleri de kullanıcılarına sunuyordu. Gerçekçi videolar oluşturmayı sağlayan “Veo” isimli model de bunlardan biriydi. Ancak Veo 2'yi, Gemini üzerinden kullanmak bugüne kadar mümkün değildi

Gelen yeni açıklamayla bunun nihayet değiştiği duyuruldu. Artık kullanıcılar, direkt Gemini üzerinden Veo 2’yi kullanarak videolar oluşturabilecek.

Sadece Gemini Advanced aboneleri tarafından kullanılabilecek, 8 saniyelik videolar oluşturulabilecek

OpenAI’ın Sora modeline direkt rakip olan video oluşturma modeli Veo 2, Gemini uygulamalarından seçilip kullanılabilecek. Kullanıcılar, 720p çözünürlükte 8 saniyelik videolar oluşturma imkânına sahip olacak.

Maalesef Veo modeli tüm Gemini kullanıcıları tarafından erişilebilir olmayacak. Şirket, yalnızca Gemini Advanced isimli premium aboneliklerine sunulacağını belirtmiş. Gemini Advanced, Türkiye’de aylık 719,99 TL’ye satılıyor.

*Veo 2'yle oluşturulan bazı videolar.

Veo 2’yle TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlara uygun kısa videolar üretilebilecek diyebiliriz. Direkt Gemini’da bulunan paylaş butonu yoluyla bu videoları sosyal medyada paylaşabileceksiniz. Ayrıca MP4 olarak indirmek de mümkün olacak. Videoların Google’ın SynthID teknolojisiyle filigranlı olacağını da belirtelim. Bu da yapay zekâyla yapıldığının gösterileceği anlamına geliyor.

Veo 2 modeli Gemini Advanced abonelerine sunulsa da sınırlı bir şekilde kullanılabilecek. Abonelerin aylık belli sayıda video oluşturulacağı ifade edilmiş ancak bu sınırın ne kadar olacağı paylaşılmamış.

Görselleri videolara çevirmek de mümkün olacak

Son olarak Google, Veo 2’yi görselleri komutlar olarak kullanmanızı sağlayan deneysel özellik Whisk ile de entegre ediyor. Whisk Animate, kullanıcıların yine yapay zekâyla oluşturduğu görselleri alıp Veo 2’nin yardımıyla 8 saniyelik videolara çevirebiliyor.