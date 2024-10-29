Google, yapay zekâ araçlarını etkili olarak kullanabilmeniz için nasıl konuşmanız gerektiğini öğreten bir kurs oluşturdu. 49 dolar değerindeki kursa hemen kaydolabilirsiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, yapay zekâ araçlarını etkili bir şekilde kullanmak isteyenleri mest edecek bir hamle geldi. Şirket, dileyen herkesin katılabileceği "Google Prompting Essentials" isimli bir kurs duyurdu. Bu kurs, yapay zekâ ile hiçbir bağlantısı olmayan birini bile bu sektörde uzman hâle getirmeyi amaçlıyor.

Her geçen gün biraz daha yaygınlaşan yapay zekâ araçları, aslında internet erişimi olan herkes tarafından kullanılabiliyor. Ancak iş etkili kullanma noktasına geldiği zaman durum değişiyor. Zira yapay zekâyı nasıl yönlendireceğiniz konusu kritik önem arz ediyor. İşte Google'ın yeni kursu, tam olarak buna odaklanıyor.

Google, kursu tamamlayanlara sertifika da verecek

Google'ın açıklamasına göre Google Prompting Essentials eğitimini tamamlayan herkes, Linkedln gibi platformlara ekleyebileceği bir sertifikaya sahip olacak. İngilizce olarak sunulacak kurs, toplam 9 saatlik 4 modüle ev sahipliği yapıyor. Bu modülleri tamamladığınızda, yapay zekâ araçlarını en etkili şekilde kullanmak için nasıl konuşmanız gerektiğini iyice öğrenmiş olacaksınız.

Eğer siz de Google Prompting Essentials kursuna katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu eğitimin 49 dolarlık bir fiyat karşılığında satın alınabileceğini söyleyelim.