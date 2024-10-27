Google, bilgisayarınızı sizin yerinize kullanıp günlük işleri sizin yerinize yapay bir yapay zeka aracı geliştiriyor. Teknoloji kullanıma sunulduğunda basit olsa da zaman alan günlük işleri yapay zeka otomatik olarak gerçekleştirecek.

The Information tarafından paylaşılan bir habere göre Google, kullanıcıların internet üzerindeki işlemlerini daha kolay hale getirmek için yeni bir yapay zeka alt yapısı üzerinde çalışıyor. “Project Jarvis” olarak adlandırılan bu proje, adeta bilgisayarı ele geçiriyor ve kullanıcıların tarayıcılarını kullanarak günlük işleri otomatik olarak yerine getirebilecek bir "yardımcı" sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, bu teknoloji ile otomatik olarak araştırma yapma, ürün satın alma veya bilet rezervasyonu gibi işlemleri zahmetsizce gerçekleştirebilecekler. Daha doğrusu tüm bunları kullanıcılar adına yapay zeka yapacak.

Project Jarvis, gelecekte duyurulacak bir Google Gemini sürümünün parçası olacak ve şu anda yalnızca Chrome'a entegre olacak şekilde tasarlanıyor. Yani en azından şu anda Chrome'a gelecek bir özellik diyebiliriz. Araç, kullanıcıların yukarıda birkaç örneğini verdiğimiz günlük işlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Jarvis, web sitelerden ekran görüntüleri alarak bunları yorumlayabilen ve ardından web sitelerdeki butonlara tıklayarak ya da metin yazarak işlemleri gerçekleştirebilen bir yapıya sahip. Yani bizim adımıza web sitelerdeki adımları tamamlayabilecek. Ancak, şu anda işlemler arasında birkaç saniye bekleme süresi olduğu belirtiliyor. Kararlı çalışması halinde böyle bir teknoloji için çok da büyük bir bekleme süresi değil.

Eninde sonunda günlük işlerimizi yapay zekanın yeteneklerine bırakacağız gibi görünüyor

Bu tür bir yapay zeka aracının geliştirilmesi, Google'ın yanı sıra diğer büyük teknoloji şirketleri tarafından da üzerinde çalışılan bir altyapı. Örneğin, Microsoft’un Copilot Vision’u, kullanıcıların görüntülediği web sayfaları hakkında etkileşimde bulunmasına olanak tanırken; Apple, ekranda olan bilgileri tanıyabilen bir yapay zeka geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca, Anthropic ve OpenAI de benzer projeler üzerinde çalışıyor. Yani eninde sonunda ekranımızı anbean takip eden, hatta bizim adımıza işlemler yapay zeka araçlarıyla karşılaşacağız.

Google’ın Jarvis’i aralık ayında tanıtması bekleniyor, ancak bu tarihin de değişebileceği belirtiliyor. Şirket, projenin beta aşamasında küçük bir test grubu ile çalışarak olası hataları gidermeyi planlıyor. Böylece, kullanıcıların deneyimini en iyi hale getirmek için geri bildirim almayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda Google, bizim adımıza restoranları arayıp rezervasyon yaptırabilen yapay zeka araçları tanıtmıştı ancak bu araçlar heyecandan ziyade korku yaratmıştı ve duyurulduktan sonra bir daha adını bile duymamıştık. Ancak bugünün yapay zeka dünyasında bu tarz özellikler kullanıcılar tarafından daha kolay benimsenebilir.