20 yaşındaki Hudhayfa Nazoordeen adlı matematik bölümü öğrencisi, internetten aldığı parçalarla kendi nükleer füzyon prototipini üretti.

Nükleer enerji denildiği zaman akla gelen ilk şeylerden biri devasa nükleer santrallerdir. İki hafif elementin birleşmesiyle yeni ve ağır bir elementin ortaya çıkmasından kaynaklanan füzyon enerjisini üretmek pek de kolay değil.

Hudhayfa Nazoordeen adlı öğrenci ise bir füzyon prototipini evinde kendi imkanları ile oluşturmayı başardı. Aşağı yukarı yetişkin bir insanın yumruğu büyüklüğündeki prototip çemberi, sistem çalıştırıldığında sıcak, gazları andıran parlak bir plazma ile doluyor. Bu plazma ile füzyon üretmek mümkün değilse bile plazma aşamasına gelmek, nükleer füzyon için önemli bir adım kabul ediliyor.

Peki bu prototip nasıl ortaya çıktı?

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Nazoordeen aslında daha önce inşaat alanında çalışmış ve elektronik sistemler hakkında da bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Onu bu projeye iten ise merak ve meydan okuma hissi olmuş. Bu süreçte genç öğrenci, uzmanlardan sık sık bilgi almış ve gerekli olan parçaları da Amazon, eBay gibi platformlardan topladığını belirtiyor.

Reaktörü nasıl inşa edebileceğini de internetten araştırdığını belirten Nazordeen, ayrıca Claude yapay zekâ asistanından da destek aldığını, asistanın özellikle "hayatta kalmasına yardımcı olduğunu" ifade ediyor. Zira bu denemede bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda öğrenci hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirdi.

Nazoordeen, bu proje için 2000 dolar harcadığını belirtirken bir sonraki hedefini ise gerçekten füzyon enerjisi üretebilen bir sistem kurmak olarak açıklıyor. Nazoordeen'e göre bu proje 10 bin dolara mal olacak. (Siz yine de evde nükleer reaktör yapmayı denemeyin.)