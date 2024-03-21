Google, Yapay Zekâ ile Selleri 7 Gün Önceden Tahmin Etti

Google, yayımladığı araştırmada nehirlerde yaşanan taşkınları ve selleri, 7 gün kadar önceden yapay zekâ ile tahmin edebildiklerini ortaya koydu.

Google, nehirlerde yaşanan taşkın ve selleri tahmin etmek için yapay zekâyı kullanarak yaptığı çalışmalarda, yerine göre bir hafta önceden isabetli tahminlerde bulunabildiklerini açıkladı. Bu çalışma, doğal afetlerin önceden tespit edilebilmesini ve önlem alınabilmesini sağlayacak.

Pek çok nehrin debisi ölçümlenmediği için selleri tespit etmek hiç de kolay olmuyor. Google ise bu sorunu çözmek için makine öğrenme modelleri kullanarak uygulamasını eğitti. Bu veriler arasında tarihî olaylar, rakım, saha özellikleri gibi veriler yer aldı. Bu verileri yükledikten sonra Google, yerelleştirilmiş haritalar oluşturdu ve her bir konum için "yüz binlerce" simülasyon gerçekleştirdi. Farklı tekniklerin birleştirildiği bu çalışma ile birlikte gelecek seller tahmin edilebildi.

Ortalamada 5 gün önceden selleri haber verebildi

Teknoloji devinden gelen açıklamaya göre bu model, "bazı özel lokasyonlar için yüksek isabette modeller" üretilmesini sağladı. Google ise bu teknikleri kullanarak, doğal afetlerin küresel çapta önceden tespit edilebilmesini mümkün hâle getirmek istiyor.

Bazı yerlerde taşkınları 7 gün önceden belirleyebilen yapay zekânın ortalamada ise 5 gün önceden selleri haber verebildiği belirtildi. Bu çalışma ile birlikte, Afrika ve Asya'nın göz ardı edilmiş bazı bölgelerindeki hava tahminleri de iyileştirildi.

Google, 80 ülkede toplamda 460 milyon kişinin yaşadığı alanlarda gerçekleşecek olan selleri tahmin edebildi. Bu öngörümlemeler ayrıca Google Aramalar, Googe Haritalar ve Android bildirimleri olarak erişilebilir hâle de getirildi.

Google'ın 2022'de faaliyetlerine başlayan Flood Hub adlı sitesinde de bu veriler anlık olarak görülebiliyor. Örneğin ülkemizdeki akarsulardan olan Yanarsu Çayında su seviyesinin 23 Mart'a kadar yükselmesi bekleniyor.

Araştırma,Nature dergisinde yayımlandı.