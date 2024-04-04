Google'ın Yapay Zekâsı, Matematikte Sınıfta Kaldı

Google'ın yapay zekâ arama aracının basit matematik sorularına bile yanlış cevaplar verebildiği ortaya çıktı.

Yapay zekâ araçları son dönemde oldukça gelişmiş olmalarına rağmen zaman zaman beklenmedik sorunlarla gündeme geliyorlar. Son olarak da Google'ın yapay zekâ destekli arama aracının basit matematik sorularını çözmekte bile zorlandığı ortaya çıktı. Washington Post tarafından yapılan incelemede yapay zekâ, hatalı sonuçlar verdi.

Google tarafından daha önce gelen açıklamalarda SGE (Search Generative Experience - Arama Üretken Deneyimi) adlı sistemin ilk haline göre geliştirildiği açıklanmıştı. Görünüşe göre bu geliştirmeler pek de yeterli olamadı. Öte yandan araştırma sürecinin şu anda geliştirme sürecinde olduğunu da hatırlatalım.

Google yapay zekâsı, Zuckerberg'in kazancını hesaplayamadı

Google, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Arama'daki yeni üretken yapay zekâ özellikleri sayesinde artık aramanın yükünü azaltıyoruz. Böylece bir konuyu daha hızlı anlayabilir, yeni bakış açıları ve içgörüler ortaya çıkarabilir ve işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz." ifadesi kullanılmıştı.

Yapılan denemede ise SGE, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in net kazancı sorulduğunda "Saatte 46,24 dolar, yılda 96 bin 169 dolar kazanıyor. Bu da aylık 8 bin 14 dolara, haftalık 1.849 dolara ve günlük 230,6 milyon dolara denk geliyor." ifadesini kullandı. Rakamlar hiç birbirini tutmadığı gibi günlük kazancın da milyonlarca dolar olması gibi enteresan bir sonuç karşımıza çıkıyor.

Bu özellik ücretli abonelikler için de kullanılacak. İnsanların da para ödedikten sonra işlem sonuçlarını doğru almak isteyecektir. Özellikle de işin içinde matematik olduğunda bu rakamların doğru olmaması çok yanlış bilgilerin ortaya çıkıp yayılmasına neden olabilir.

Yine de Google, yapay zekâ konusunda çalışmaya devam edecek. Firmanın gelecek hedeflerinde Gemini yapay zekâ modelini Gmail, Docs, Meet gibi uygulamalarında kullanmak yer alıyor.