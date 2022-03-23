Gerçek Bir Görünmezlik Kalkanı Geliştirildi [Video]

İngiliz girişimciler, bilim kurgu filmlerinde sıklıkla gördüğümüz görünmezlik kalkanını gerçek hayatta geliştirmeyi başardı. Mükemmel olmasa bile kabul edilebilir düzeyde performans sunan kalkan, tahmin edebileceğiniz gibi sihirli bir yapıya sahip değil. Fiziğin optik 'sihri' bölümü, mühendislerin amaçlarına ulaşmalarını sağlamış durumda.

İngiltere'de kurulan ve Invisibility Shield Co. ismiyle hizmet veren bir şirket, gerçek bir görünmezlik kalkanı tasarlamayı başardı. Evet yanlış duymadınız. Harry Potter gibi bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız görünmezlik kalkanı, gerçek hayatta tasarlandı. Elbette bu ürün tam anlamıyla mükemmel değil ancak az sonra göreceğiniz fotoğrafların ilginizi çekeceğine inanıyoruz.

Invisibility Shield Co., bu projeyi kitlesel fonlama platformu Kickstarter üzerinden başlatmıştı. Projenin ilgi çekeceğine pek de inanmayan ekip, yalnızca 6000 dolarlık ilk hedeflerinin katbekat üzerine çıktı. 100 bin dolardan fazla fon toplayan görünmezlik kalkanı, yapılan çalışmalar sonucunda da gerçek bir ürün haline getirilebildi. Artık dileyen herkes, 400 dolar karşılığında böyle bir ürüne sahip olabiliyor.

İşte arkasındaki nesneyi görünmez hale getiren o kalkan

İngiliz girişimciler tarafından hayata geçirilen projenin aslında sihirli bir yanı yok. Fiziğin optik bölümünden çok iyi bir şekilde faydalanan ekip, ışığı yatay yönde ve defalarca kez yansıtabildikleri lensleri bir araya getirdiler. Bunun doğal bir sonucu olarak da kalkanın arka kısmında kalan nesne, gizlenebilmiş oldu. Yukarıdaki fotoğraf, görünmezlik kalkanının ne denli iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Evet mükemmel değil ancak kötü de değil...

Invisibility Shield Co.'nun açıklamasına göre görünmezlik kalkanı, özellikle de tek tip arka planda oldukça iyi iş çıkarıyor. Tek tipten kastedilen şey ise yeşillik, asfalt, gökyüzü ya da fotoğrafta da görülebileceği üzere bir düzen içerisinde olan bölgeler. Şirketin görünmezlik kalkanı, önümüzdeki dönemlerde çok daha popüler olabilir ve pek çok yerde karşımıza çıkabilir gibi görünüyor.

Görünmezlik kalkanının performansını gösteren bir video