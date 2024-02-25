Sünnet derisi ile gençleşme, dövme ile çil yaptırma gibi farklı estetik operasyonların karşımıza çıktığı şu günlerde popüler olan bir uygulama daha var. O da kornea dövmesi olarak da bilinen göz rengi değiştirme operasyonu.

Neden ve niye soruları aklımıza ilk gelenler olsa da bu yöntemi tercih edenler yok değil. Özellikle maviye dönüşen göz renklerinin sonucu kimine göre etkileyici olsa da “Ne kadar sağlıklı?” sorusu kafamıza takılıyor.

Peki göz rengi nasıl değiştirilir ve uzun süreli etkileri nasıl acaba diye merak ediyorsanız gelin bu yeni teknolojinin ne olduğunu inceleyelim.

Göz rengi kalıcı olarak nasıl değiştiriliyor?

Lazer keratopigmentasyon olarak da adlandırılan kornea dövmesi, irisi kaplayan hücreleri ortadan kaldırıyor ve yerine doğal irisi kaplayan bir silikon protez ekleniyor.

Korneada bir dizi dairesel hareketler yapmak için ise lazerler kullanılıyor. Açılan tünellerden renkli boyalar enjekte ediliyor ve eşit bir renk dağılımı yapılıyor.

Bu operasyon için ise genel anestezi değil anestezik göz damlaları kullanılıyor ve işlem ortalama yarım saat sürüyor. Hastanın başı sabitleniyor, göz kapağı açık kalacak şekilde tutuluyor ve operasyon gerçekleştiriliyor, hasta aynı gün içerisinde taburcu ediliyor.

Böyle söyleyince ne kadar kolay geliyor değil mi? Ancak işler sandığınız kadar masum değil.

Göz rengi değiştirme ameliyatının ciddi yan etkileri bulunuyor.

Kornea ödemi

Göz rengini kalıcı olarak değiştiren merkezler; bu işlemin son teknoloji olduğunu, göz sağlığını koruduğunu ve göz içi komplikasyonların ortadan kaldırıldığını söylese de bunlar tamamıyla pazarlama laflarından ibaret.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı olmayan bu kozmetik iris implantı yaptıran hastalarda ciddi komplikasyonlar rapor edildi. Bir vakada ise hasta, her iki gözündeki doğal irislerinin birçoğunu kaybetti. Işık hassasiyetinin ardından da görüşünü yitirdi.

Bunun yanı sıra göz rengi değiştirme ameliyatı risklerinden bazıları şu şekilde:

Bulanık, çarpık görme, sıvı sızıntısı ve görme kaybı

Işık hassaslığı

Katarakt

Kornea iltihaplanması, kan damarı büyümesine neden olabilecek boya reaksiyonu

Korneada görme kaybına yol açabilecek mantar veya bakteriyel enfeksiyonlar, ödem

Boyanın hareket etmesi ve göze sızması sebebiyle renk solması

Yetkililer, bu konuda şiddetle uyarıda bulunuyor.

İris dokusu kaybı

Bazı kurumlar, göz rengi değiştirme operasyonunda kullanılan teknolojinin katarakt operasyonlarında kullanılan ile aynı olduğunu söylese de bu ifadeler genellikle hastaları yanıltıyor.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi Sözcüsü Göz Doktoru James Tsai, insanları kozmetik iris implantı ameliyatına karşı şiddetle uyarıyor. Bu uyarıyı, Amerikan Glokom Derneği ve Kontakt Lens Oftalmologları Derneği de destekliyor.

İlle de göz renginizin değişmesini istiyorsanız başka yöntemler tercih edebilirsiniz.

Görünüşünüzde farklılık yaratmak, var olan göz renginizi beğenmeyip değiştirmek istiyorsanız bu riskli ameliyatı göze almak yerine kontakt lens deneyebilirsiniz.

Ancak bunu da sakız alır gibi kolayca yapamayacağınız için öncelikle bir göz doktoruna başvurmalısınız. Çünkü bazı göz yapıları, kontakt lens takmaya uygun olmayabiliyor. Ayrıca çok uzun süre lens kullanmanın yan etkiler yaratacağını da unutmamalısınız.

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