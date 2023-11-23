Ünlülerin birbirinden ilginç cilt bakım tedavilerini duyuyoruz. Genç kalmak için plasenta yiyen de var sünnet derisini enjekte ettiren de. Son yıllarda özellikle Hollywood yıldızları arasında popüler hâle gelen sünnet derisi, Seda Sayan’ın videosu ile yine gündeme geldi. Peki, ünlülerin bu güzellik yöntemi gerçekten işe yarıyor mu?

Sünnet derisi tedavisi olan “alloblast”, denildiği gibi cildi gençleştiriyor mu? Oldukça pahalı olduğu söylenen sünnet derisi kimlerden alınıyor, hangi işlemlerden geçiyor?

Seren Serengil, Selin Görgüzel’in yanı sıra dünyaca ünlü isimlerden Kate Beckinsale, Cate Blanchett ve Sandra Bullock da sünnet derisi enjekte işlemini yaptıran isimler arasında. Nedir bu alloblast?

Alloblast, neden tercih ediliyor?

Milyar dolarlık güzellik endüstrisi; ince çizgileri ortadan kaldırmayı, kırışıklıkları düzeltmeyi ve cilt tonunu eşitlemeyi vadeden yenilikçi yüz bakımları sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de sünnet derisi oluyor.

Sünnet derisinin enjekte edilmesiyle, yaşlanan ve hasar görmüş cilt gençleştirilirken yeniden yapılanıyor. Bu uygulama özellikle cilt yaralarında tercih ediliyor.

Göz altı çukurları, ince çizgiler için de faydalı olduğu söylenen alloblast tedavisi, diyabetik ülserlerin kapatılması gibi bazı rahatsızlıklar için de tercih ediliyor.

Sünnet derisi, nasıl tedavi yöntemi hâline geliyor?

İnsan yenidoğan sünnet derisi kök hücreleri

"Yenidoğan" sünnet derisi dokusu, vücut bütünlüğünün bozulmadan elde edildiği bir deri parçası. Bu deri parçası, uzun bir süre boyunca hücre farklılaşması olmadan çoğalabiliyor.

Çalışmalar da insan sünnet derisinden izole edilmiş hücrelerin, kök hücre özelliklerine ve multipotent yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.

Sünnet derilerindeki DNA zincirinin daha uzun olması ile moleküler aktivitesinin dört kat daha yüksek olması da tedavi yönteminin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.

Hücrelerin kendilerini yenileme özelliğinin çok daha yüksek olması da cilt gençleştirme, yara iyileştirmeyi etkili hâle getiriyor.

Yenidoğan dönemde sünnet olmuş kişilerin sünnet derisindeki fibroblastların çoğaltılmasıyla elde edilen bu kök hücre tedavisinde amaç; cildin genç görünmesinden sorumlu elastin, laminin, fibronektin gibi bazı moleküllerde artış sağlamak.

Yenidoğan sünnet derisi, cilde nasıl uygulanıyor?

Sünnet derilerinin serbest kalması için enzimlerle işlenmesinin ardından ortaya çıkan sıvı, ince bir iğne ile hasta yüzüne enjekte ediliyor.

“Her güzelliğin bir bedeli vardır.” lafı ise bu işlemde de geçerli oluyor. Çünkü iğneler küçük olsa bile can acıtıcı olabiliyor.

Çeşitli derinlik ve aralıklarla yapılan iğnenin içerisindeki serumun tutması için ise mikro iğneleme uygulanıyor. Çok sayıda iğnenin aynı anda cilde girmesi, prosedürün en acı verici noktası oluyor.

Mikro iğneleme tercih edilmesinin sebebi ise moleküllerin büyüklüğü. Yani bunların cilde nüfuz etmesinin zorlaşmaması için bu tür iğneler kullanılıyor.

Anti-agging etkisi ile genellikle yüze tercih edilse de bu tedavi yöntemi, genital bölge dahil olmak üzere kol, bacak ve el gibi vücudun farklı bölgelerine de yapılıyor.

Sünnet derisi ile gençleşmek için ne yapmak gerekiyor?

Herhangi bir klinikten içeriye girip “Ben sünnet derisi istiyorum.” demeniz pek mümkün değil. Çünkü bunun için öncelikle kök hücre üretimi yapan bankalara başvurmak gerekiyor.

Biyobankadan sipariş edilen alloblast hücreler, soğuk zincir uygulaması ile kliniğe ulaştırılıyor. Bu noktada belirtmek gerekir ki her hücre, yeni bir sünnet derisinden alınmıyor. Tek bir hücreden onlarca klonlama yapılıyor.

Zaman, hücreler yola çıktıktan sonra hızlı işliyor. Soğuk zincirden çıkan hücrelerin planlandığı tarihte uygulanma zorunluluğu var.

Temsili

Tüm bu süreçleri anlatırken alloblast uygulamasının FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış olduğunu belirtelim. Bu işlemi yaptıracakların da tabii ki onaylı merkezlerde yaptırması, doğru kök hücre bankasından istekte bulunmasında fayda var.

Her yerin güzellik merkezi kliniğine döndüğü düşünülürse ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Aksi hâlde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Cildin genç görünmesini sağlamak için ille de yenidoğan sünnet derisi mi kullanmak gerekiyor?

Bu tedavi yöntemi her ne kadar popüler olsa da bunun dışında kullanılan bazı uygulamalar da var. Kozmetik ürünlerde ve tedavilerde epidermal büyüme faktörü üzerine yapılan bir araştırmada; arpadan elde edilen bir molekülün de kahverengi lekeleri, büyük gözenekleri, kırışıklıkları ve cilt dokusu görünümünü iyileştirdiği bulundu.

Güney Kore’de ise güzellik bileşeni olarak kabul edilen salyangoz salgılarının da bebek sünnet derisi uygulamasına benzer bir büyüme faktöründe etkili olduğunu söyleniyor.

Hangi ünlüler sünnet derisi ile gençleşme yöntemini kullanıyor?

Bu yöntem, pahalı olması sebebiyle özellikle zengin ve ünlü kişiler tarafından tercih ediliyor. Ancak sünnet derisi ile gençleşme, özellikle Sandra Bullock ve Cate Blanchett ile popüler hâle geldi diyebiliriz.

Hatta Bullock, katıldığı bir programda bu konu hakkında bir şaka yaptı ve şöyle dedi: Sanırım yüzünüze ne kadar iyi geldiğini gördüğünüzde güzellik uzmanınıza koşup “Penisi bana verin!” diyeceksiniz.

Sünnet derisinin yanı sıra ünlü isimlerin garip gençleşme yöntemleri arasında plasenta yemek de bulunuyor. Tom Cruise, bunu yapan meşhur isimlerden biri. Kim Kardashian da doğumdan sonra kendi plasentasını yediğinin açıklamasını yapmıştı.

Ne diyelim, parası olan nasıl güzelleşeceğini ve gençleşeceğini şaşırıyor.

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