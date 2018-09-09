Kuşları neredeyse her gün görüyoruz ancak genelde dikkatimizi çekmiyorlar. Peki ya göremediğimiz kuşlar?

Kuş dediğimiz türler, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar dünya üzerindeki her yerde yaşarlar. Boyutları arı sinek kuşunda 5 cm iken, deve kuşunda 2,7 metreye kadar ulaşır. Gelin bu yüksekten uçan tüylü kahramanları beraber inceleyelim:

Benekli akbaba (11 bin 300 metre)

Akbabaların genelde uzun yollar kat etmediklerini biliyoruz. Bu kadar yükselmelerinin sebebi ise görüş alanları genişletme amacı. Nesli her geçen gün tükenmeye bir adım daha yaklaşan bu akbaba türü, sahip oldukları keskin gözleri sayesinde avlarını daha rahat görüyorlar.

Bayağı turna (10 bin metre)

Bayağı Turnalar sürekli uzun mesafeler alan göçmen kuşlardır. İsveç, Almanya ve Çin bölgelerini daha çok konaklama için kullanan bu turna türü, zaman zaman Himalayalar'ın üstündeki yüksekliklerde kanat çırpıyor.

Hint kazı (8 bin 800 metre)

Evet, belki de çok sık duymadığımız bir durum ancak kazlar da uçuyor; ancak sadece yabani olanları. Bu tür ise gerçekten Himalayalar'ın zirvelerinde uçuyor. Araştırmalar ise bu kuşların insanların aksine düşük oksijende daha iyi nefes aldığını ortaya çıkardı.

Ötücü kuğu (8 bin 200 metre)

Ötücü Kuğu, Finlandiya'nın ulusal kuşu olarak biliniyor. Ülkenin 1 euro'luk madeni parasının üstünde de bulunan kuş, Kuzey Amerika'daki trompet kuşunun Avrasya'daki hali.

Sarı gagalı dağ kargası (8 bin metre)

Yumurtaları aşağıda yaşayan kuşlara göre daha az gözenekli olan ve çabuk kurumayan bu kuşlar, bu sebepten dolayı dağlık bölgelerde üreyebilir. Embriyoları ise genetik olarak daha çok oksijen emmeye programlı.

Sakallı akbaba (7 bin 300 metre)

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)'nin nesli tükenmekte olan canlılar listesinde olan sakallı akbabalar, İran mitolojisine göre şans ve mutluluk getiriyorlar. İnanışa göre kuşları bu kuşları öldürenlerin 40 gün içinde ölme ihtimali çok yüksek.

Angut kuşu (6 bin 800 metre)

Adı her ne kadar argoda kullanılıyor olsa da, bu ördeğe benzeyen su kuşlarının yüksekten uçtuğu yeni keşfedildi. Listemizdeki diğer birçok kuş gibi, bu güzel kuşlar da üremek için Himalayarı tercih ediyor.