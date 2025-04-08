ChatGPT'nin yenilenen görüntü oluşturma özelliği, dolandırıcıların işine yaramaya başladı. Sahte belgeler ve fotoğraflarla sigorta şirketlerinden para isteyenler bile var.

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ araçlarından ChatGPT, son dönemlerde yenilenen görüntü oluşturma özelliği ile gündemde. İnsanlar, en çok da Studio Ghibli efektli görüntüler nedeniyle bu özelliği beğendiler. Ancak ChatGPT'nin piksel piksel çalışabilen görüntü oluşturma aracı, ne yazık ki kötü amaçlı kişiler için de bir fırsat hâline geldi.

Sektör kaynaklarının yaptıkları açıklamalara göre ChatGPT'nin yenilenen görüntü oluşturma aracı, dolandırıcılık amacıyla kullanılmaya başladı. Bazı insanlar, yapay zekânın ürettiği görsellerle sahte faturalar oluşturuyor, bazıları ise sigorta şirketlerini kandırmaya çalışıyor.

Bir arabayı hasarlı hâle getirmek bile çok kolay

Sosyal medyada paylaşım yapan bazı hesaplar, ChatGPT'nin sınırlarını nasıl zorlayacağınızı zaten anlatıyor. Mesela bir araç için hasar oluşturmanın nasıl yapılacağı, tüm detaylarıyla anlatılıyor. İşte bu görüntülere ek olarak sahte makbuzlar da oluşturulduğu ve sigorta şirketlerinden para talep edildiği bildiriliyor. Bu işin sonunun nereye gideceğini ise kimse bilmiyor.

Yapay zekâ cephesinde yaşanan gelişmeler, şirketleri daha da zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Ancak kimin nasıl tedbir alacağı da şimdilik belirsiz.