ChatGPT'yi Eski Sevgilisine Dönüştüren Kullanıcı Sosyal Medyada Gündem Oldu: Peki Bunu Nasıl Yaptı?

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Bir kullanıcının ChatGPT'yi eski sevgilisi gibi konuşturması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki kullanıcı, bunu nasıl yaptı? İşte ChatGPT'yi başkası gibi konuşturmanın en basit yolu...

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi, bu teknolojilerden hemen her alanda faydalanabilmemizi sağladı. Ancak bazı kullanıcılar, hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaya başladılar. Mesela dün sosyal medyaya düşen bir görüntüde bir kullanıcının, ChatGPT'yi eski sevgilisi gibi konuşturduğunu gördük. 

Bu olay, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, böyle bir davranışı oldukça masum buldu. Bazıları ise olayı toksiklik olarak nitelendirdi. Webtekno olarak biz işin bu kısmında değiliz. Ancak bunu siz de yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde ChatGPT'yi nasıl başka birisi gibi konuşturabileceğinizden bahsedeceğiz.

Yapmanız gereken tek şey, WhatsApp'taki sohbet geçmişini ChatGPT'ye yüklemek

ChatGPT

Eğer isterseniz siz de ChatGPT'nin, tanıdığınız biriyle konuşuyor gibi davranmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik bunun için yapmanız gereken tek şey, WhatsApp'taki konuşma geçmişini ChatGPT'ye yüklemek. Dilerseniz önce WhatsApp'taki sohbet geçmişini nasıl aktaracağınızı, ardından da bunu ChatGPT'de nasıl kullanabileceğinizi inceleyelim.
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WhatsApp'ta sohbet geçmişi nasıl dışarı aktarılır?

  • Adım #1: Sohbet geçmişini istediğiniz kişinin profiline girin.
  • Adım #2: "Sohbeti dışa aktar" seçeneğine dokunun.
  • Adım #3: Medya dosyalarını ekleyip eklemeyeceğinizi seçin.
  • Adım #4: WhatsApp'ın oluşturduğu ZIP dosyasını telefonunuza kaydedin vaya kendinize e-posta olarak gönderin.

İşte bu birkaç basit adım, birisiyle olan sohbet geçmişini dışarı aktarmanız için yeterli. İkinci aşamada da bu ZIP dosyasını üretken yapay zekâya aktarmanız gerekecek.

Sohbet geçmişini ChatGPT'ye ekleme

ChatGPT sohbet yükleme

ChatGPT, ZIP uzantılı dosyaları doğrudan okuyabiliyor. Yani az önce telefonunuza kaydettiğiniz dosyayı doğrudan ChatGPT'ye yükleyebiliyorsunuz.
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Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, ChatGPT'yi doğru şekilde yönlendirmek. Üretken yapay zekâ, henüz mükemmel seviyede olmadığı için bazen söylediğiniz şeyleri anlayamayabiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca açık ve net olun. ChatGPT'ye bir WhatsApp konuşması göndereceğinizi ve sizinle konuşurken karşınızdaki kişi gibi davranmasını isteyin. Kısa süreli bir analizden sonra ChatGPT, sizinle o kişi gibi konuşmaya başlayacaktır. 

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