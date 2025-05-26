Yeni bir araştırma kapsamında GPT-4 ile insanlar bir dizi tartışma testine sokuldu ve iki tarafın da birbirini ikna etmeye çalışması istendi. Sonuçlar sizi gerçekten şaşırtabilir.

Tartışmak, insanın zekâsını gösterdiği alanlardan yalnızca biri. Mantık yürütmek, karşı tarafı ikna etmek, duygulara hitap etmek… Hepsi bu temelin yapı taşları ama şimdi bu alanda ciddi bir rakip var o da şaşırmayacak olsanız da evet, yapay zekâ. Yapılan bir araştırmaya göre GPT-4 birçok durumda insanlardan daha ikna edici konuşmalar yapabiliyor.

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan bir araştırmada GPT-4’ün ne kadar ikna edici olduğu test edildi. Farklı yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve siyasi görüşlere sahip 900 kişi, bazı önemli konular hakkında tartışmalara katıldı. Örneğin "ABD fosil yakıtları yasaklamalı mı?" gibi sorular ele alındı.

GPT-4 tartışmaların %64'ünden fazlasını kazandı

GPT-4, eğer tartıştığı kişi hakkında (yaşı, görüşleri gibi) bazı bilgilere sahipse, tartışmaların %64’ünden fazlasını kazandı. Elindeki bilgileri kullanarak karşısındaki kişiye özel argümanlar geliştirdi ve bu da onu çok daha ikna edici hâle getirdi. Hatta bu tür özelleştirilmiş tartışmalarda insanlara göre %81 daha başarılı durumda.

GPT-4 neden daha başarılı?

Yapay zekânın tartışmalarda bu kadar etkili olmasının birkaç sebebi var:

Mantıklı konuşuyor : İnsanlar bazen duygularıyla konuşur ama GPT-4 daha mantıklı ve analitik bir dil kullanıyor. Bu da güven veriyor.

: İnsanlar bazen duygularıyla konuşur ama GPT-4 daha mantıklı ve analitik bir dil kullanıyor. Bu da güven veriyor. Kişiye özel konuşuyor : Hakkınızda bilgiye sahipse sizi etkileyecek şekilde konuşabiliyor.

: Hakkınızda bilgiye sahipse sizi etkileyecek şekilde konuşabiliyor. Hiç yorulmuyor : Duygusal tepkiler vermiyor, konudan sapmıyor ve baştan sona aynı tutarlılıkla devam ediyor.

: Duygusal tepkiler vermiyor, konudan sapmıyor ve baştan sona aynı tutarlılıkla devam ediyor. Daha tarafsız algılanıyor: İnsanlar, bir tartışmanın karşı tarafı yapay zekâ olduğunda fikirlerini değiştirmeye daha açık oluyor çünkü onu ön yargısız biri gibi görüyorlar.

İkna gücü bu kadar yüksek bir yapay zekânın bazı riskleri de var. Uzmanlar bu tarz sistemlerin yanlış bilgi yaymak, insanları manipüle etmek ya da toplumu kutuplaştırmak için kullanılabileceğini söylüyor. Örneğin zamanı geldiğinde yapay zekâ odaklı propagandaların milyonlarca insanı bir komplo teorisine inandırabilecek kadar etkili olabileceği söyleniyor.

İşin özüne gelecek olursak... GPT-4 bizden daha iyi tartışıyor ve daha ikna edici olabilir ama hâlâ duygularımız ve insanlığımızla öndeyiz... Tabii şimdilik.

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