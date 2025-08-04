Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, görüntü ve video üretme yeteneğine sahip Grok Imagine’ı iOS uygulaması üzerinden SuperGrok ve Premium+ X abonelerine açtı. Ancak bu yeni aracın en çok konuşulan özelliği: 18+ yetişkin içerik üretimine izin vermesi. Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, görüntü ve video üretme yeteneğine sahip Grok Imagine’ı iOS uygulaması üzerinden SuperGrok ve Premium+ X abonelerine açtı. Ancak bu yeni aracın en çok konuşulan özelliği: 18+ yetişkin içerik üretimine izin vermesi.

xAI tarafından geliştirilen Grok Imagine, metin veya görsel komutlardan saniyeler içinde görüntü ve 15 saniyelik videolar üretebilen güçlü bir medya üretim aracı. Uygulama, “spicy mode” adı verilen bir seçeneğe de sahip. Bu mod, kullanıcıların kısmi çıplaklık içeren cinsel içerikli görseller üretmesine olanak tanıyor. Ancak belirli bir eşik aşıldığında, sistem üretilen içerikleri bulanıklaştırarak sansürlüyor.

Grok Imagine, tartışmalı bir şekilde kullanıcıların ünlü isimleri de görsel komutlara dahil etmesine izin veriyor. Ancak burada da bazı kısıtlamalar mevcut. Örneğin, TechCrunch’un yaptığı denemelerde Donald Trump’ı hamile olarak gösterme girişimi başarısız oldu; sistem yalnızca Trump’ı bebekle veya hamile bir kadınla gösteren görseller üretti.

İnsan Görselleri Hâlâ Gerçekçilikten Uzak

Her ne kadar sistem hızlı sonuçlar üretse de insan figürlerinde hâlâ “uncanny valley” olarak adlandırılan etki görülüyor. Görsellerdeki cilt dokuları gerçeklikten uzak, balmumu görünen yüzeyler bulunuyor. Yine de, saniyeler içinde görsel üretme ve bu görselleri otomatik olarak animasyona dönüştürme yeteneğiyle Grok Imagine, dikkat çekici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Grok Imagine; Google DeepMind, OpenAI ve Runway gibi yapay zekâ devlerine doğrudan rakip olmayı hedefliyor. Elon Musk, X’te yaptığı açıklamada sistemin her geçen gün daha iyi hale geleceğini belirtti. xAI, geçtiğimiz ay “aşırı cinsel” içerikler üreten anime tabanlı bir yapay zekâ arkadaşını piyasaya sürerek dikkat çekmişti. Bu nedenle Grok Imagine’ın 18+ içeriklere izin vermesi pek şaşırtıcı değil. Ancak sistemin gelecekte etik ve hukuki tartışmaların odağına oturması muhtemel.