GTA 6'nın Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bloomberg'den Jason Schreier, Rockstar Games ofisini ziyaret ederek GTA 6'nın geliştirme sürecine dair yepyeni detaylar paylaştı.

Bloomberg'den Jason Schreier, geçtiğimiz günlerde Rockstar Games ofisini ziyaret etmişti. Merakla beklenen detaylar ise bugün geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bloomberg üzerinden GTA 6'nın geliştirme sürecini derinlemesine detaylandıran ve neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklayan devasa bir makale yayınlandı ve bu makale, daha önce hiç duymadığımız özel bilgilerle dolu. Gelin bu detaylara hep birlikte bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

GTA 6'nın geliştirme sürecine dair bilmediğiniz detaylar

GTA 6, sekiz yılı aşkın süredir aktif olarak geliştiriliyor. Bu da onu Rockstar’ın şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı projesi yapıyor.

Oyunun başlangıçtaki planında Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş bölgeleri yer alıyordu ancak proje kapsamı zamanla daraltılarak Vice City (Miami) ve çevresindeki bölgelere odaklanıldı.

Rockstar, başlangıçta GTA 6’yı Red Dead Redemption 2 ile aynı anda geliştirmeyi planlıyordu ancak RDR2, şirketin kaynaklarının büyük bölümünü gerektirdiği için GTA 6’nın geliştirilmesi gecikti.

Rockstar, aynı anda birden fazla oyun geliştirmek yerine çalışanlarının büyük bölümünü tek bir büyük projeye yönlendirmeye başladı.

Rockstar’ın çalışan sayısı neredeyse ikiye katlandı. Şirketin 2018’de 2.441 olan çalışan sayısı, 2026’da 12 farklı ofise yayılmış 4.711 kişiye ulaştı.

Rockstar’da geliştirme sürecini yöneten üç isim Rob Nelson, Aaron Garbut ve Phil Hooker. Yani oyunun başında, geleneksel anlamda tek bir oyun yönetmeni bulunmuyor.

Jason Duval ve Lucia Caminos’un yer aldığı hikâyenin temel yapısı, 2019’un sonlarına doğru belirlenmişti.

Geliştiriciler, sürecin ilk dönemlerinde zorlu bir dönem geçirdi. Oyunun genel vizyonunun henüz netleşmediği bu dönem, şirket içinde “karanlık dönem” olarak tanımlandı.

2022 yılına gelindiğinde oyunun sistemleri yeterince şekillenmişti ve geliştiriciler, ortaya çıkarmaya çalıştıkları oyunun bütününü daha net görmeye başladı.

GTA 6, Rockstar’ın şimdiye kadar geliştirdiği en gerçekçi ve ayrıntılı açık dünyaya sahip olacak. Oyunun sistemleri büyük ölçüde Red Dead Redemption 2 ile geliştirilen teknolojilerin üzerine inşa edildi.

Rockstar, NPC’lerin (oyuncu tarafından kontrol edilmeyen karakterlerin) inandırıcı hissettirmesi için büyük yatırımlar yaptı. Amaç, oyun dünyasını sıradan ve birbirine benzeyen karakterlerle doldurmak yerine, yaşayan bir dünya hissi yaratmak.

Geliştiriciler, gerçekçilik ile eğlence arasındaki dengeyi kurmakta zorlandı. Örneğin oyuncuların içecek satın almak veya yemek hazırlamak gibi günlük aktiviteler sırasında ne kadar etkileşimde bulunabilmesi gerektiği tartışıldı.

Jason ve Lucia, yalnızca hikâye görevlerinde değil, açık dünyada da birlikte vakit geçirebiliyor.

Jason’ı kontrol eden oyuncular, Lucia’ya mesaj göndererek onunla buluşmayı ayarlayabiliyor.

İkilinin doğal davranmasını sağlamak için karmaşık yapay zekâ sistemleri geliştirilmesi gerekti. Bu sistemlerin hazırlanması yıllar sürdü.

Rockstar, Jason ve Lucia arasındaki dinamik etkileşimleri GTA 6’nın en büyük yeniliklerinden biri olarak görüyor.

GTA 6, GTA 5’in kaotik oynanışını, RDR2’nin gerçekçiliği ve duygusal anlatımıyla dengelemeyi amaçlıyor.

Oyundaki NPC sistemleri, doğal biçimde gelişen ve önceden tahmin edilmesi zor etkileşimler ile olaylar oluşturacak şekilde tasarlandı.

Bloomberg’e, geliştirme ekibinin yöneticilerinden Phil Hooker tarafından bir oynanış gösterimi yapıldı. Bu gösterimde, tamamen önceden planlanmamış olayların nasıl birbirini tetikleyebildiği ortaya kondu. Hooker, oyun sırasında yanlışlıkla başka bir sürücüye çarptı. Ardından canını yenilemek için bir markete gitmeye çalıştı ancak başka bir NPC ona hakaret edince olay şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Hooker, kasada kimsenin olmadığını fark edince marketi soydu. Polis peşine düşünce aracını bırakmak zorunda kaldı ve daha sonra satmak amacıyla başka, değerli bir araç çaldı. Bu sırada yüksek sesle müzik çalan başka bir araç neredeyse ona çarpıyordu. Hooker bu aracın peşinden gidince değerli eşyaların bulunduğu bir yerleşkeyi keşfetti. Eşyaları çaldı, satmak için bir çalıntı mal alıcısına gitti ve buradan yeni bir aktivitenin ipucunu aldı.

Hooker, başlangıçta test etmeyi planladığı hikâye görevine ulaşamadan tam iki saat geçirdi. Bu durum, GTA 6’nın açık dünyasında ne kadar çok şey yapılabileceğini gösteriyor. Hooker, bu deneyimin ekibi özel bir şey ortaya çıkardıklarına ikna eden anlardan biri olduğunu belirtti.

Oyun, NPC davranışlarının, polis tepkilerinin, keşif olanaklarının ve suç fırsatlarının birbiriyle etkileşime girmesiyle bu tür kendiliğinden gelişen oynanış deneyimleri yaratacak şekilde tasarlandı.

Rockstar, istediği tüm NPC içeriklerini üretecek yeterli kapasiteye sahip olmadığını fark etti. Bu sorunu çözmek için Los Angeles’ta, NPC içerikleri oluşturmaya odaklanan yeni bir stüdyo kurdu. Bu stüdyoda senaristler, yapımcılar ve yönetmenler çalışıyor.

Rockstar yönetimine göre GTA 6’nın ertelenmesinin nedeni, tek bir büyük teknik sorun değil, oyundaki tüm sistemleri bir araya getirmenin ve bunların uyum içinde çalışmasını sağlamanın son derece karmaşık olmasıydı.

Geliştirme sürecinin son aylarında bile bazı oynanış sistemleri ve tasarım kararları değiştirilmeye devam ediyordu.

Rockstar, kalite standartlarını karşılamayan bir sürümü piyasaya sürmek yerine oyunu ertelemeyi tercih etti.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick’in ikinci erteleme karşısında şaşkınlık yaşadığı ancak sonunda bu kararı desteklediği bildirildi.

Rockstar North’taki geliştiriciler, çıkış öncesinde yoğun biçimde hata düzeltmeye odaklanmıştı. Şirket içindeki ilerleme göstergeleri, çözülen hata sayısının henüz çözülmemiş olanlardan fazla olduğunu gösteriyordu.

Eylül 2022’de bir saldırgan, kimlik avı yöntemiyle Rockstar’ın Slack iletişim sistemine erişerek GTA 6’nın büyük bir sızıntı yaşamasına neden oldu.

Tamamlanmamış onlarca oynanış videosu internette yayımlandı ve oyunun erken geliştirme aşamalarındaki çalışmalar açığa çıktı.

Rockstar çalışanları, sızıntıyı mahremiyetlerini ciddi biçimde ihlal eden ve duygusal açıdan zorlayıcı bir olay olarak tanımladı.

COVID-19 pandemisi de geliştirme sürecini önemli ölçüde aksattı. Özellikle performans yakalama çalışmaları bu durumdan etkilendi.

Geliştirmenin yavaş ilerlemesinden duydukları rahatsızlık nedeniyle bazı kıdemli tasarımcılar süreç içerisinde şirketten ayrıldı.

Rockstar, daha sıkı güvenlik önlemleri almasına rağmen Ağustos 2026’da bir başka büyük sızıntıyla karşılaştı.

Rockstar, 2024 yılına gelindiğinde çalışanlarından haftanın beş günü ofiste çalışmalarını istemeye başladı.

Güvenlik gerekçesiyle çalışanların şirketin geliştirme sunucularına ve araçlarına uzaktan erişmesine izin verilmedi.

Rockstar, oyun yayımlandıktan sonra uzaktan çalışma politikasını yeniden değerlendirmeyi planlıyor ancak alışılmış bir hibrit çalışma düzenine geçilmesi pek olası görünmüyor.

Şirket, RDR2’nin geliştirilmesi sırasında yaşanan ve bazı çalışanların aylar boyunca haftada yaklaşık 60 saat çalışmasına neden olan uzun süreli yoğun mesai dönemlerini ortadan kaldırmayı hedefledi.

Bunun için çalışma takvimleri iyileştirildi, daha fazla çalışan işe alındı ve fazla mesai karşılığında ek ücret veya ücretli izin uygulamaları getirildi.

Şirket yönetimi, yoğun mesainin tamamen ortadan kaldırılamadığını kabul ediyor ancak çalışma koşullarının önemli ölçüde iyileştiğini belirtiyor.

Rockstar yönetimi, çalışanların istemesi hâlinde bir sendikayı tanıyacağını söylüyor.

Rockstar, GTA 6’nın geliştirme maliyetinin 1,5 milyar doları aştığı yönündeki iddiayı özellikle reddetti.

GTA 6’nın çevrim içi bileşeninin 2027’de yayımlanması bekleniyor ancak Rockstar bu konuda henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Peki Rockstar’ı bundan sonra ne bekliyor?

Rockstar, GTA 6’nın gelecekteki oyunları ve içerikleri için yeni bir teknolojik ve üretimsel temel oluşturduğuna inanıyor.

Şirket, oyun motorunu, geliştirme araçlarını ve üretim süreçlerini iyileştirmek için büyük yatırımlar yaptı.

Geliştiriciler, bu iyileştirmeler sayesinde gelecekteki içerikleri çok daha hızlı üretebileceklerini düşünüyor.

Rockstar yönetimi, bir sonraki oyunun geliştirilmesinin yeniden sekiz yıl sürmemesi gerektiğini söylüyor.

Ekip, GTA III ve Vice City’yi buna örnek gösteriyor. Sağlam bir teknolojik altyapının, sonraki projelerin çok daha hızlı geliştirilmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

Garbut, temel teknolojinin büyük bölümünün artık yeniden oluşturulduğunu ve Rockstar’ın bu altyapıyı bir kez daha baştan aşağı değiştirmeyi planlamadığını söylüyor.

Geliştirme sürecini yöneten üç isim, GTA 6’yı yaklaşık 30 yıllık deneyimin ve birikimin doruk noktası olarak görüyor.

Görünen o ki GTA 6, Rockstar’ın bundan sonra yapmayı planladığı işlerin yalnızca başlangıç noktası olacak. Bloomberg'de yayımlanan makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.