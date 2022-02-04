Sonunda GTA 6 Geliyor! Rockstar'dan İlk Açıklama Geldi

Rockstar, bugün yaptığı açıklamayla birlikte GTA 6'nın geleceğini resmen açıkladı.

ABD merkezli dev oyun şirketi Rockstar tarafından geliştirilen Grand Theft Auto serisi; kısaca GTA, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Serinin beşinci oyunu GTA 5 de ilk piyasaya sürüldüğü 2013 yılından beri dünyanın en çok satan oyunları arasında yerini almış durumda. Tabii ki bu kadar çok sevilen bir serinin sıradaki oyunu da birçok hayran tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.

Şimdi de hayranların yıllarca beklediği bu oyun hakkında resmi açıklamalar geldi. Red Dead Redemption serisinin de yapımcılığını üstlenen Rockstar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalarda Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6’nın geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu.

GTA 6 geliyor

Rockstar'ın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "GTA V'in beklenmedik derecede uzun süreli olmasının ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu hakkında bize sorular sorduğunun farkındayız. Ürettiğimiz her projede amacımız, bir önceki işimizin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak. Sizlere Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyunu üzerinde çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz." diyerek yıllardır beklenen yeni GTA oyununu resmen açıklamış oldu. Hepimizin bildiği gibi heyecanla beklenen bu oyun için birçok iddia ortaya atılmıştı. Biz de sizler için bu iddiaların bazılarını derledik.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyunlar hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, geçtiğimiz yaz aylarında GTA 6 ile ilgili bazı iddialar ortaya sürmüştü. Bu iddiaların birisinde, hepimizin merak ettiği konu olan oyunun çıkış tarihi ile ilgili ifadeler yer almıştı. Henderson, oyunun 2024 veya 2025 yılına kadar gelemeyeceğini kaydetmişti.

GTA 6’nın sistem gereksinimleri nasıl olacak?

Bu oyun ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de sistem gereksinimlerinin nasıl olacağı. 2020 yılında sizlerle paylaştığımız bir gönderide bu durumun nasıl olabileceğini paylaşmıştık;

Minimum

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

Win 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350

Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350 Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM: 4 GB

4 GB Sistem Belleği: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

100 GB’lık depolama alanı DirectX 12 uyumlu grafik kartı

Önerilen

Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

Win 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X

Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti VRAM: 8 GB

8 GB Sistem Belleği: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

100 GB’lık depolama alanı DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6’nın haritası nasıl olacak, hangi şehir yer alacak?

Henderson tarafından ortaya atılan iddialarda oyunun haritası ile ilgili de bilgiler yer almıştı. Henderson, GTA 6’nın önceki oyunlardan aşina olduğumuz Vice City’nin günümüz versiyonunda geçeceği belirtmişti. Bir başka kaynak tarafından ortaya atılan iddia da ise yine oyunun Vice City’de geçeceği ifade edilmiş ve oyunun haritasına ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşılmıştı.

Ek olarak sizlerle geçtiğimiz aylarda paylaştığımız bir haberde oyundan bir görüntünün sızdığının iddia edildiğini aktarmıştık. Bu iddiada Grand Theft Auto: The Triology – The Definitive Edition’da bulunan GTA San Andreas’taki bir evin hiç GTA oyunlarında bulunmadığı. Bu evin Miami’de; yani Vice City’nin esinlenildiği şehirden olduğu aktarılmıştı. Bu da evin GTA 6’ya ait olabileceğini ve oyunun Vice City’de geçebileceği iddialarını güçlendirmişti.

GTA 6’da hangi karakterler yer alacak?

Henderson’un bir diğer iddiasında ise GTA’nın yeni oyunundaki karakterlerden bahsedilmişti. Gelen haberlerde hacker bir kadının oyunda bir karakter olarak yer alabileceği ifade edilmişti. Ayrıca bir başka iddiada da GTA Online’da hâlihazırda mevcut olan dünyaca ünlü rapçi Dr. Dre’nin GTA 6’da yer alabileceği aktarılmıştı.

GTA 6’nın hikâyesi

Son olarak merak edilen konulardan birisi de oyunun hikayesiydi. Bu durumla ilgili şu ana kadar herhangi bir sızıntı veya güçlü bir iddia gelmedi. Ancak bazı iddialar, oyunun başrolünde yer alacağı iddia edilen kadın karakterin hikâyesine odaklanabileceğini belirtiyor. Bazı hayran teorileri de uçuk iddialar ortaya atarak hikâyenin bilim kurgu türünde olabileceğini kaydediyor. Bu durumla ilgili daha güvenilir bir iddia ortaya atılırsa bu kısmı güncelleyerek sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.