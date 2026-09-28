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GTA 6 Koleksiyon Sürümü Nadir Rockstar Ürünlerine Gönderme Yapıyor: İşte Koleksiyon Sürümündeki Ürünlerin Önemi!

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GTA 6’nın 400 dolarlık koleksiyon sürümündeki eşyaların, Rockstar’ın geçmiş lansmanlarında dağıttığı nadir ürünlere gönderme yaptığı ortaya çıktı.

GTA 6 Koleksiyon Sürümü Nadir Rockstar Ürünlerine Gönderme Yapıyor: İşte Koleksiyon Sürümündeki Ürünlerin Önemi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'nın tartışmalara yol açan 400 dolarlık özel koleksiyon sürümünde yer alan bazı tuhaf nesnelerin, aslında Rockstar'ın geçmişte sunduğu nadir koleksiyon ürünlerinin birer göndermesi ve yeniden üretimi olduğu ortaya çıktı.

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Neredeyse beş yıldır beklenen oyun için hayranlar özel bir koleksiyon sürümü talep ediyordu. Bu istek geçen hafta tanıtılan Vice City Collector's Edition ile gerçekleşti ancak 400 dolarlık fiyat etiketi, oyunun kendisinin kutuda yer almaması ve seçilen ilginç eşyalar hayranların tepkisini çekti. Yine de bu ürünlerin arka planında dikkat çekici bir tarih yatıyor.

İçerikten Görseller

GTA 6 Koleksiyon Sürümü Nadir Rockstar Ürünlerine Gönderme Yapıyor: İşte Koleksiyon Sürümündeki Ürünlerin Önemi!
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İşte Collector's Edition içerisindeki ürünlerin önemi

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Koleksiyon sürümündeki eşyalar ilk bakışta kafa karıştırıcı görünse de X kullanıcısı GTASeries'in de belirttiği gibi nesnelerin çoğu eski GTA oyunlarına doğrudan gönderme yapıyor:

  • Timsah Macca Aynası: Vice City’nin 80'ler konseptli lansman partisinde Rockstar geliştiricilerine hediye edilen özel aynanın birebir yeniden üretimi.
  • Jilet Şeklindeki Anahtarlık: Yine Vice City lansmanı döneminde dağıtılan benzer tasarımlı promosyon ürününe bir saygı duruşu.
  • Karıştırma Kaşığı: 2009 yılında GTA 4: The Ballad of Gay Tony lansman partisinde geliştiricilere verilen 14 ayar altın kaplama kaşığı hatırlatıyor (Bu sürümdeki gümüş renkli ve Vice City temalı).

Lansman partilerinde geliştiricilere özel olarak dağıtılan bu nadir parçalar bugün yüksek fiyatlara alıcı buluyor. 400 dolarlık yüksek fiyatı tamamen haklı çıkarmasa da koleksiyon içeriğinin arkasında ince düşünülmüş bir geçmişin bulunması sevindirici bir detay.

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