GTA 6 nihayet piyasaya sürüldü ve oyunun inceleme puanları da yayımlandı.

Rockstar Games’in yıllardır beklenen oyunu GTA 6 için inceleme ambargosu kalktı ve oyunun inceleme puanları yayınlandı.

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İlk puanlar herkesin beklentilerini aşmayı başardı ve şu an itibarıyla 109 incelemeden 99 ortalamaya sahip durumda.

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GTA 6'nın Metacritic puanı 99 oldu

Metacritic’te PS5 sürümü için yayınlanan ilk 109 eleştirmen incelemesinin ortalamasına göre GTA 6, 100 üzerinden 99 puan aldı. Oyunun Xbox Series X sürümü de ilk 9 inceleme sonunda 99 puanla açılış yaptı.

Metacritic tarafından en yüksek değerlendirme derecesi olan "Universal Acclaim" (Evrensel Beğeni) etiketiyle işaretlenen oyuna yönelik ilk incelemelerin tamamı olumlu yönde gerçekleşirken, listede henüz karışık veya olumsuz bir değerlendirme yer almadı.

GTA serisinde yeni rekor

99 puanlık başlangıç, GTA 6'yı yalnızca serinin değil, Metacritic tarihinin de en yüksek puanlı oyunları arasına yerleştirdi. Rockstar Games'in önceki yapımlarının Metacritic ortalamaları şu şekildeydi:

GTA 4: 98 puan

GTA 5: 97 puan

RDR 2: 97 puan

GTA 3: 97 puan

GTA: San Andreas: 95 puan

GTA 6 inceleme puanları