Rockstar Games’in yıllardır beklenen oyunu GTA 6 için inceleme ambargosu kalktı ve oyunun inceleme puanları yayınlandı.
İlk puanlar herkesin beklentilerini aşmayı başardı ve şu an itibarıyla 109 incelemeden 99 ortalamaya sahip durumda.
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GTA 6'nın Metacritic puanı 99 oldu
Metacritic’te PS5 sürümü için yayınlanan ilk 109 eleştirmen incelemesinin ortalamasına göre GTA 6, 100 üzerinden 99 puan aldı. Oyunun Xbox Series X sürümü de ilk 9 inceleme sonunda 99 puanla açılış yaptı.
Metacritic tarafından en yüksek değerlendirme derecesi olan "Universal Acclaim" (Evrensel Beğeni) etiketiyle işaretlenen oyuna yönelik ilk incelemelerin tamamı olumlu yönde gerçekleşirken, listede henüz karışık veya olumsuz bir değerlendirme yer almadı.
GTA serisinde yeni rekor
99 puanlık başlangıç, GTA 6'yı yalnızca serinin değil, Metacritic tarihinin de en yüksek puanlı oyunları arasına yerleştirdi. Rockstar Games'in önceki yapımlarının Metacritic ortalamaları şu şekildeydi:
- GTA 4: 98 puan
- GTA 5: 97 puan
- RDR 2: 97 puan
- GTA 3: 97 puan
- GTA: San Andreas: 95 puan
GTA 6 inceleme puanları
- Adrenaline – 100
- Areajugones – 100
- But Why Tho? – 100
- Carole Quintaine – 100
- CD-Action – 100
- CGMagazine – 100
- COGconnected – 100
- ComicBook – 100
- Console Creatures – 100
- covergeek – 100
- Creative Bloq – 100
- Cultura Geek – 100
- Cultured Vultures – 100
- Destructoid – 100
- Digital Spy – 100
- DualShockers – 100
- Edge Magazine – 100
- ElDesmarque – 100
- Eurogamer – 100
- Eurogamer Germany – 100
- Eurogamer Poland – 100
- Final Weapon – 100
- Finger Guns – 100
- Forbes – 100
- Game Informer – 100
- GameBlast – 100
- Gameliner – 100
- GameOver.gr – 100
- Gamer.no – 100
- Gamers Heroes – 100
- GamersRD – 100
- Gamersky – 100
- GamesRadar+ – 100
- GameSpew – 100
- GameSpot – 100
- Gamesurf – 100
- Gaming Boulevard – 100
- GAMINGbible – 100
- GamingBolt – 100
- GamingTrend – 100
- Giant Bomb – 100
- Hardcore Gamer – 100
- HardZone – 100
- Het Nieuwsblad – 100
- Hey Poor Player – 100
- ID – 100
- IGN – 100
- IGN Benelux – 100
- IGN Brasil – 100
- IGN Deutschland – 100
- IGN France – 100
- Indigo GEEK – 100
- INVEN – 100
- LaPS4 – 100
- Malditos Nerds – 100
- Meristation – 100
- MeuPlayStation – 100
- MMORPG.com – 100
- Omelete – 100
- Oyungezer – 100
- PC Games – 100
- Player 2 – 100
- PlayStation Universe – 100
- Power Unlimited Magazine – 100
- Press Start Australia – 100
- PSX Brasil – 100
- PSX Extreme – 100
- Push Square – 100
- Region Free – 100
- Reloader – 100
- Respec – 100
- Retcon – 100
- RogerEbert.com – 100
- Saudi Gamer – 100
- Screen Rant – 100
- screenactu – 100
- SECTOR.sk – 100
- Shacknews – 100
- Splistrem – 100
- TechRadar Gaming – 100
- The Big Lead – 100
- The Outerhaven – 100
- TierraGamer – 100
- TrueGaming – 100
- Uagna.it – 100
- Vandal – 100
- VGC – 100
- Voxel – 100
- Washington Post – 100
- XGN – 100
- The Games Machine – 99
- GAMES.CH – 98
- GamePro Germany – 98
- Game8 – 96
- GIGA – 96
- Wccftech – 96
- 4P.de – 95
- Checkpoint Gaming – 95
- Combo Infinito – 95
- Critical Hits – 95
- GRYOnline.pl – 95
- SIFTER – 95
- Digitally Downloaded – 90
- IGN Japan – 90
- Noisy Pixel – 90
- PLAY! Zine – 90
- Slant Magazine – 90
- The New York Times – 90
- TheSixthAxis – 90