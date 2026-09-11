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GTA 6 Oynanış Videosu, Netflix’i Uçurdu: Tek Günde Yüz Binlerce Yeni Abone Geldi!

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GTA 6’nın oynanış videosu, Netflix’e inanılmaz katkı sağladı. Yeni abone sayıları rekor artış yaşadı, pasif kullanıcılar geri döndü.

GTA 6 Oynanış Videosu, Netflix’i Uçurdu: Tek Günde Yüz Binlerce Yeni Abone Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın oynanış fragmanı geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Netflix üzerinden yayımlanmıştı. Bu da hepimizin bildiği gibi Netflix’te izlenme rekorları kırılmasını sağlamıştı. Şimdi gelen bilgiler ise GTA 6’nın Netflix’e ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Netflix platformunda gerçekleştirilen 27 dakikalık özel "GTA 6 Extended Look" gösterimi, hem izlenme rekorları kırdı hem de platforma tarihi bir üye akını sağladı. Öyle ki yeni abone sayısı ciddi artış gösterdi.

Yüz binlerce abone geldi, 6 saatte 31 milyondan fazla izlendi, pasif kullanıcıları geri döndürdü

Ampere Analysis tarafından hazırlanan yeni analize göre, GTA 6 özel gösteriminin Netflix’te yayınlandığı 27 Ağustos tarihinde platform, ABD genelinde 100.000’den fazla yeni kayıt aldı. Bu sayı, Netflix’in 2026 yılı boyunca tek bir günde ulaştığı en yüksek üçüncü abone kazanımı seviyesi olarak kayıtlara geçti. Sadece ABD olduğunu çizelim. Dünya çapını dahil edecek olursak miktarın yüz binlerce olduğunu tahmin edebiliriz.

Platformun son bir yıl içinde bu rakamı geride bıraktığı yalnızca iki olay gerçekleşmişti. Biri en büyük dizisi Stranger Things'in final bölümü ve Ronda Rousey ile Gina Carano arasındaki tarihi MMA dövüşü.

İzlenme verileri de geldi. Özel gösterim videosu, Netflix üzerinde yayınlandığı 6 saatlik özel pencere boyunca toplamda 31 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Bununla da kalmayan yapım, hizmet verilen 93 ülkenin 87'sinde platformun en çok izlenen içeriği unvanını elde etti.

Etkinliğin getirdiği tek kazanım yeni kayıt olan aboneler değildi. Verilere göre son 30 gün boyunca Netflix’e hiç giriş yapmamış olan ABD’deki mevcut üyelerin %5’ten fazlası, sırf GTA 6’nın 27 dakikalık özel gösterimini izleyebilmek için platforma geri dönüş yaptı. Bu geri kazanım oranı, ölçüm yapılan dönem boyunca Netflix’teki herhangi bir dizi veya filmden çok daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

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Gta 6

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