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Rockstar Games Açıkladı: GTA 6 Sayesinde Sonraki Oyunların Çıkması Bu Kadar Uzun Sürmeyecek!

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Rockstar Games, GTA 6 için kurulan yeni geliştirme altyapısı sayesinde bir sonraki oyunun 8 yıl sürmeyeceğini ve çok daha hızlı çıkacağını açıkladı.

Rockstar Games Açıkladı: GTA 6 Sayesinde Sonraki Oyunların Çıkması Bu Kadar Uzun Sürmeyecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rockstar Games cephesinden gelen son açıklamalar, yeni bir yapım için bir 10 yıl daha beklemek istemeyen oyuncuların yüreğine su serpti.

Bloomberg muhabiri Jason Schreier’ın stüdyonun üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği röportajlara dayanan yeni bir rapora göre şirket, GTA 6 için geliştirdiği altyapı sayesinde gelecekteki oyunların geliştirme sürelerini ciddi oranda kısaltmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller

Rockstar Games Açıkladı: GTA 6 Sayesinde Sonraki Oyunların Çıkması Bu Kadar Uzun Sürmeyecek!
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GTA 6, geliştirme süreçlerini hızlandıracak

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Rockstar yöneticileri, GTA 6 sürecinde baştan inşa edilen geliştirme hattının gelecekteki projeler için sağlam bir zemin hazırladığını belirtiyor. Stüdyo, bir sonraki ana oyunun geliştirilmesinin kesinlikle 8 yıl sürmeyeceği konusunda güvence veriyor.

Rockstar North Teknoloji Direktörü Phil Hooker, bu sürecin getirdiği kazanımları şu sözlerle özetliyor:

"Bu proje boyunca inşa ettiğimiz oyun motoru, araçlar ve ekip, gelecekte çok daha hızlı hareket etmemize olanak tanıyacak. Bu yapının üzerine yenilerini inşa edebileceğimize ve daha ilgi çekici içerikler üretmek için dikeyden ziyade yatay yönde büyüyebileceğimize fazlasıyla güveniyorum."

Benzer şekilde Rockstar North Sanat Direktörü Aaron Garbut da projedeki köklü yeniliklerin kalıcı olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyle birlikte birçok şeyi temelden değiştirdik ancak artık bu süreç tamamlandı ve kurduğumuz yapıyı yeniden yıkıp baştan başlamayacağız." ifadelerini kullandı.

GTA 3 ve Vice City döneminde geri dönüş

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Röportajda yapılan benzetme, serinin geçmişteki GTA 3 ve GTA Vice City arasındaki geçiş dönemini akıllara getiriyor.

Hatırlanacağı üzere Vice City, temel motor ve araçların GTA III ile hazır hâle getirilmesi sayesinde yalnızca bir yıl arayla oyunculara sunulabilmişti. Elbette günümüz ölçeğinde bir GTA 7 veya Red Dead Redemption 3'ün bir yıl içinde çıkması beklenmiyor ancak kurulan bu yeni üretim hattı sayesinde yeni bir markanın veya klasikleşmiş bir serinin dönüşünün yaklaşık 5 yıl içinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.

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