GTA 6'dan Yeni Bir Sızıntı Daha Geldi: Cyberleek'ten Açıklama Var!

Cyberleek, GTA 6'ya dair "son" bir sızıntı daha yayımladı ve önemli bir açıklamada bulundu.

GTA 6'dan sızıntı üstüne sızıntıya artık alışır duruma geldik ve bugün Cyberleek bir sızıntıyla daha karşımızda.

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Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi bu sızıntıyı da telif sebebiyle sizlerle paylaşamıyoruz fakat sosyal medya üzerinden ufak bir aramayla erişmeniz mümkün.

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Cyberleek bu sızıntının "son" olduğunu söylüyor

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Cyberleek'in yayımladığı yeni sızıntı, bir kıyafet mağazasında Lucia üzerinde kıyafet denediğini gösteriyor ve iddiasına göre videonun sonunda oyunun sonuna dair bir ara sahne yer alıyor. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Bunun yanı sıra Cyberleek kendi sitesi üzerinden bir açıklama da yayımladı. Açıklama şu şekilde:

"Cyberleek, oyunun sonunu elinde tutuyor. Take-Two'ya büyük zarar verebilirdi ama bunun bedelini hiçbir suçu olmayan oyuncular öderdi.

Take-Two ona acımazdı, peki o neden onlara acısın? Yine de Take-Two yeterince cezalandırıldı. Oyunun sonu paylaşılmayacak.

Kanıtı son sızıntı. Bağlamından koparılmış, hiçbir şey açığa çıkarmayan son görevlerden kesitler.

30 milyon hedefine ulaşılamadığı için oyunun build'i paylaşılmayacak. 200 GB'tan fazla veriyi anonim şekilde yüklemek büyük bir risk. Bu risk ancak hedefe ulaşılıp gizli proje finanse edilseydi göze alınmaya değerdi.

Sızıntılar burada sona eriyor. Şimdilik."