Güldür Güldür'ün Bakan Nebati Skeci Show TV'de Yayınlanmadı

Komedi programı Güldür Güldür'ün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidini içeren skeci dün yayınlanan bölümde yer almadı. Skecin kaldırılması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye, son zamanlarda ekonomi konusunda sıkıntılar ile karşı karşıya. Birçok alanda gelen fiyat artışları vatandaşın zor günlerden geçmesine sebep oluyor. Bu nedenle de yetkililerden gelen açıklamalar insanlar tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu açıklamalardan bazılarının tepki çektiği de olabiliyor.

Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show isimli komedi programının da bu tarz bir konuyu ele aldığı bir skeci, paylaşılan bir tanıtım filmi ile duyurulmuştu. Ancak cumartesi günü yayınlanan bölümde bu skecin yer almaması dikkat çekti.

Bakan Nebati’nin taklidinin yer aldığı skeç yayınlanmadı

Öncelikle skeçten biraz bahsedelim. Geçtiğimiz günlerde programın 305.bölümünde yer alacağı görülen bu skeçte, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin taklidinin yapıldığı gözlemlenmişti. Programın resmi Twitter hesabından “Her şeyi halledip, çözeceğimiz yepyeni bölümümüzle cumartesi akşamı karşınızdayız” ifadeleri ile tanıtımı yapılan bölüm, belirtilen günde yayınlandı.

Ancak cumartesi akşamı yayınlanan bölümde Nureddin Nebati’nin ekonomi hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunan skecin yer almadığı görüldü. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmazken, skecin kanal yönetiminin müdahalesi sebebiyle sansür yediği ve bu yüzden yayımlanmamış olabileceği iddia edildi. Bunun yanı sıra konu sosyal medyada da gündem oldu. Birçok insan, skeç ve skecin yayınlanmaması ile ilgili tepkilerini bu platformlardan dile getirdi.

İşte gelen tepkiler