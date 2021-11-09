Ticaret Bakanlığı, her ay olduğu gibi gümrükte el konulan araçları ikinci el satışı yapılmak üzere listeledi. İhale yoluyla satışa sunulan araçların modelleri ve fiyatları haberimizde.

Ticaret Bakanlığı, her ay gümrükte çeşitli sebeplerden dolayı el konulan araçları ikinci el olarak satışa sunuyor. Bu araçların fiyatı, ikinci el fiyatlarının da çok altındayken sıfır piyasa fiyatlarının kat kat altına varabiliyor.

Bakanlık bu ay da aynı şekilde el konulan araçları satışa çıkardı. İhale yoluyla satılacak olan araçların en ucuzu 65 bin 500 TL’lik fiyatla listelendi.

Bu ay gümrükte el konup satışa çıkarılan araçlar:

Ticaret Bakanlığı’nın gümrükte el konulan araçları ikinci el satışa sunduğu liste güncellendi. Geçtiğimiz ay satışa sunulan otomobillerde en düşük teklif açılış fiyatı, 36 bin TL ile 2001 model Peugeot Partner’ın olmuştu. Bu ay listeye giren en düşük açılış fiyatı ise 65 bin TL ile 2005 model bir Peugeot 307 oldu.

İhaleye yönelik şartların okunmasıyla gerçekleştirilen satışlar, bizzat Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyor. E-İhale üzerinden kontrol edebileceğiniz ilanların en yenileri ise şu şekilde: