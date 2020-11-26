Güneş'in Nükleer Füzyonu, İlk Kez Doğrudan Ölçüldü

Bilim insanları, tarihte bir ilki gerçekleştirdiler. Güneşin çekirdeğinde meydana gelen nükleer füzyon reaksiyonu üzerinde çalışan uzmanlar, bu reaksiyonu doğrudan ölçmeyi başardılar. Böylelikle 1930'lu yılların hipotezi de ispatlanmış oldu.

Dünyanın en popüler bilim dergilerinden Nature, tarihte bir ilkin gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre bilim insanları, Güneş'in çekirdeğinde meydana gelen bir nükleer füzyon reaksiyonunu ilk kez doğrudan ölçebildiler. Yaşanan gelişmeyle birlikte 1930'lu yıllarda ilk kez hipotez olarak ortaya atılan önerme, doğrudan ispatlanmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalar, Massachusetts Üniversitesi'nden geldi. Bugüne dek yapılan çalışmaların uyuşmayan veriler içerdiğini söyleyen uzmanlar, son çalışmanınsa nötrinolar üzerinden, yani nükleer füzyonun kaynağından yapıldığını açıkladılar. Nötrinoların ne olduğunu açıklamak gerekirse; ışık hızına yakın seyreden nötrinoları, maddelerin içinden neredeyse hiçbir etkileşime girmeden geçebilen atom altı parçacıklar olarak tanımlayabiliriz. Etkileşime girmemeleri de bu atom altı parçacıkların tespit edilmelerini zorlaştırır. Ancak bilim insanları son çalışmalarında bu zorluğun üstesinden gelerek, Güneş'in çekirdeğinden fırlayıp, genelde de dünyanın içinden geçip giden bu atom altı parçacıkları yakalamayı başardılar.

Ölçüm, 100'den fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi

100'den fazla bilim insanın, Güneş'in çekirdeğinde meydana gelen nükleer füzyonu ölçebilmek için, İtalya sınırlarında bulunan Borexino dedektöründe bir araya geldiler. Oldukça detaylı bir çalışma yürüten uzmanlar, en nihayetinde de Güneş'in çekirdeğinden fırlayarak gelen nötrinoları yakalamayı başardılar.

Yapılan çalışma, uzay araştırmaları açısından kritik bir önem arz ettiği kadar Borexino dedektörü için de çok önemli. Çünkü bilim insanları, 2007 yılında hizmet vermeye başlayan Borexino'dan, bugüne dek istedikleri sonuçlara ulaşamamışlardı. Öyle ki milyonlarca, belki de milyarlarca dolara mal olan dedektörün önümüzdeki ay hizmet dışı bırakılması planlanıyordu. Ancak yapılan keşif, Borexino'nun da ömrünü uzatmış oldu.