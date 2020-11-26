SpaceX'in Uzaya Götürdüğü Astronottan İlk Fotoğraf

SpaceX'in ilk kez operasyonel olarak uzaya astronot götürdüğü Crew-1 görevinde, yeni bir gelişme yaşandı. SpaceX'in ISS'e götürdüğü astronotlardan Victor Glover, görev yerinden çektiği ilk fotoğrafları paylaştı. Yapılan paylaşım, en çok da SpaceX'i gururlandırdı.

Geçtiğimiz hafta, uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in "Crew-1" isimli görevinden bahsetmiştik. Şirket, bu görev kapsamında dört astronotu ISS'e, yani Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmüştü. 27 saat süren yolculuk sonunda üç NASA bir de JAXA astronotu, görev yerlerine ulaşmışlardı. Şimdiyse o astronotlardan biri, görev yerinden çekilmiş ilk fotoğrafı gönderdi.

Fotoğraf, NASA astronotlarından Victor Glover tarafından çekildi. Dünyadan yaklaşık 400 kilometre yüksekte çekilmiş olan fotoğraf, gezegenimizi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor. Glover tarafından çekilen fotoğraflar, dünya tarihinde bir ilk olmasa da SpaceX için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü şirketin Crew-1 isimli uzay görevi, ilk kez "operasyonel" olarak kayıtlara geçmişti.

İşte NASA astronotunun çektiği o fotoğraf

SpaceX için tarihi olan bu görevle ISS'e giden astronotlar, uzayda 6 ay kalacaklar. Bu süreç içerisinde de detayları açıklanmayan bilimsel araştırmalar yapılacak. 6 aylık çalışma sonucunda da astronotlar, güvenli bir şekilde gezegenimize getirilecekler.

Dört astronotu uzaya götüren SpaceX, bu görevde Falcon 9 roketi kullandı. Roketin başında ise "Crew Dragon" isimli mini uzay aracı bulunuyordu. Falcon 9'la birlikte yola çıkan ve içinde dört astronot taşıyan Crew Dragon, ISS'e vardığında ise hiçbir müdahaleye ihtiyaç duymadı. Yani astronotlar, yolculuk sonunda doğrudan ISS'e bağlanmış haldelerdi. Daha öncelerde ise astronotların bazı işlemler yaparak, uzay aracını ISS'e bağlamaları gerekiyordu. Yaşanan gelişmeler, uzay taşımacılığında önemli yollar kat edildiğinin açık bir göstergesi.