Sağlıklı bir bünye için hepimizin tüketmesi gereken azami vitamin miktarları var. Her ne kadar gün içerisinde bunun takibini yapmak zor olsa da en azından ne tüketmemiz gerektiğini bilmek işleri kolaylaştıracaktır.

Paketlenmiş gıdalar, genetiği değiştirilmiş ürünler, hormonlu meyve, sebze ve hatta tavuklar derken sağlıklı beslenme günümüz insanı için oldukça zorlu bir hal aldı. Çoğu zaman öğünlerimizi bile düzenli tüketemez hale geldik ve bu da vücutlarımızda vitamin, demir, potasyum gibi bileşenlerin eksikliğine sebep oluyor. Ancak aslında bazı sebze ve meyveler ile hayvansal ürünlerin çok az miktarlarda günlük olarak alınması bile bu dengeyi sağlamak için yeterli. Biz de sizler için vücudumuz için gerekli bileşenleri almanızı sağlayacak bir besinlerin listesini hazırladık.

Listede yer alan görsellerde bulunan ölçü birimlerini daha iyi anlayabilmeniz için;

1 oz = 28 gram

Pcs = adet

A Vitamini

A vitamini yaşlanma sürecini yavaşlatıyor, cildin esnekliğini koruyor ve karanlıkta görme yeteneğimizin 'normal' çalışmasını sağlıyor. Eksikliğinde ise saç ve tırnaklarda kırılmalar yaşanıyor. Görseldeki besinlerden verilen miktarlarda tüketmek ise günlük A vitaminimizi karşılıyor. Örneğin gün içerisinde yarım greyfurt yerseniz, günlük A vitamini ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken A vitamini miktarı ise 1 miligram.

B2 Vitamini

B2 vitamini de tıpkı A vitamini gibi özellikle cilt sağlığı konusunda son derece etkili. Aynı zamanda saç uzaması için de gerekli olan vitaminin eksikliğinde kansızlık ve bağışıklık sisteminde zayıflama görülüyor.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken B2 miktarı ise 1.8 miligram.

C Vitamini

C vitamini, özellikle kemik sağlığı için oldukça önemli. Aynı şekilde cildin esnekliğini koruması için de gerekli olan C vitamininin eksikliğinde ise önce diş eti kanamaları sonrasında da diş dökülmeleri yaşanıyor.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken C vitamini miktarı ise 80 miligram.

D Vitamini

D vitamini iskeletimizin oluşumunda önemli bir rol oynamakta ve aynı zamanda tiroid bezi ile cinsiyet bezi hormonları üzerinde de önemli bir etkisi var. Ancak D vitaminini daha önemli kılan özelliği ise kalbin ve sinir sisteminin doğru çalışmasını sağlaması.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken D vitamini miktarı ise 2.5 mikrogram (0.0025 mg).

Potasyum

Potasyum özellikle kalp için oldukça önemlidir. Aynı zamanda vücutta su tutulmasını da düzenler. Eksikliğinde ise vücutta ödem dediğimiz su birikmeleri ve şişkinlikler yaşanır.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken potasyum miktarı ise 2.500 miligram.

Kalsiyum

Kalsiyum özellikle kemik ve diş sağlığı için en gerekli elementtir. Eksikliğinde ise kemik erimesi, kırılması ve diş dökülmeleri yaşanır.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken kalsiyum miktarı ise 1.250 miligram.

Demir

Demir kandaki oksijenin taşınmasından sorumludur. Eksikliğinde ise kansızlık yaşanır.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken demir miktarı ise 15 miligram.

İyot

Özellikle vücudumuzda tiroid bezlerinin düzgün çalışması için iyot gereklidir. Aynı zamanda iyot, vücutta bulunan neredeyse tüm sistemlerin çalışmasında etkilidir.

Günlük olarak vücuda girmesi gereken iyot miktarı ise 150 mikrogram (0.15 miligram).