Teknoloji her geçen gün daha da gelişse de bazı eski ürünler günümüzde de kullanılıyor. Gelin, yıllar önce çıkmış olmalarına rağmen hâlâ işe yarayan ve kullanılan teknolojik ürünlere bakalım.

Teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişiyor. Bu nedenle de her yıl farklı amaçlarda kullanabileceğimiz yepyeni ürünlerin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Sürekli yeni ürünler çıksa da bazı eski teknolojik aletler hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Peki günümüzde hâlâ kullanılan eski teknolojik ürünler neler?

Bu içeriğimizde bazı kullanıcılarımıza nostalji yaşatacak, yeni nesil kullanıcılara ise biraz yabancı gelebilecek ürünlere bakacağız. Bu ürünler, uzun yıllar önce çıkmış olsalar da hâlâ işe yarar durumdalar. Tabii ki eskisi kadar popüler değil ancak farklı alanlarda günümüzde de kullanıldıklarını söyleyebiliriz.

Günümüzde hâlâ kullanılan eski teknolojik ürünler

DVD ve CD oynatıcılar

Disketler

Kablolu kulaklıklar

Kaset çalarlar

Tuşlu telefonlar

Windows XP

Analog saatler

Radyo

DVD ve CD oynatıcılar

90’lar ve 2000’ler başlarında herkesin evinde sık sık kullandığı DVD ve CD oynatıcılar, film gecelerinin vazgeçilmezleri arasındaydı. Dijital platformların ve internetin yaygınlaşmasının ardından bu cihazların popülaritesi iyice azaldı. Ancak hâlâ günümüzde DVD oynatıcıları kullananların sayısı bir hayli fazla.

Disketler

Şu anda şekliyle “kaydetme” butonu olarak bilinen disketler, bir zamanlar inanılmaz popülerdi. Dosyaları, programları, bilgisayar oyunlarını kaydetmek için kullanılıyorlardı. Zamanla ise ortadan kaybolmaya başladılar. 1.44 MB civarında olan depolama alanları nedeniyle günümüz depolama standartlarına pek uymadıklarını söyleyebiliriz.

Bu yüzden anlaşılabilir bir durum. Ancak hâlâ kullanıldıkları alanlar var. Savaş gemileri, uçaklar gibi yerlerde kullanılıyorlar. Hatta 4-5 sene öncesine kadar nükleer füzelerde bile kullanılıyorlardı. Yani genel tüketicilerde kullanımı geçse de aslında farklı alanlarda disketlerin dayanıklı yapıları nedeniyle kullanılmaya devam ettiklerini görebiliyoruz.

Kablolu kulaklıklar

Artı kablosuz kulaklık devrindeyiz. Çoğu insan, pratik olmaları nedeniyle Bluetooth kulaklıkları tercih ediyor. Buna rağmen kablolu kulaklıkları sevenlerin de sayısı bir hayli fazla. Öyle ki hâlâ sokakta gezerken kablolu kulaklık kullananları görebiliyoruz. Bu cihazların tarihi 1900’lü yılların başına kadar uzanıyor.

Plak çalarlar

1960’lardan 2000’li yılların başına kadar plak çalarlar ve plaklar inanılmaz popülerdi. İnternetin hayatımıza girişiyle kullanımları azaldı ancak hâlâ günümüzde birçok insanın evinde bu ürünleri görebiliyoruz. Hatta Bluetooth destekli, hoparlör olarak da kullanılabilen yenileri de üretiliyor. Yani eski olmalarına rağmen hâlâ gayet kullanımdalar.

Tuşlu telefonlar

2000’lerde herkesin elinde tuşlu telefon vardı. Şu anda ise aynı şey akıllı dokunmatik telefonlar için geçerli. Tuşlu telefonların “devri geçti” dense de hâlâ kullanımda olduklarını unutmamak gerek. Özellikle askerler gibi kullanıcılar tarafından tercih edildiğini görebiliyoruz. Tabii ki minimalist bir yaşam tarzı isteyenler, akıllı telefonlardan uzak durup sadece iletişim için telefon kullananlar ve uzun pil ömrü isteyenler de bu tarz tuşlu telefonları tercih edebiliyor.

Windows XP hâlâ ABD donanmasında kullanılıyor

Şu anda normal tüketiciler arasında Windows XP kullananların sayısı çok azdır. Ancak ABD ve İngiliz donanmalarında hâlâ bu işletim sistemi yoğun olarak kullanılıyor. Nedeni ise XP’ye bağımlı yazılımlarının olmaları. Bu tarz organizasyonlar, Microsoft’a milyonlarca dolar ödeyerek sırf kendilerinin Windows XP’lerine destek vermeye devam etmesini sağlıyor. Windows XP’nin 2001’de çıktığını, uzatılmış desteğinin ise 2014’te sona erdiğini belirtelim.

Analog saatler

Her şeyin dijitalleşmesinin ardından saatler de dijitalleşti. Ancak yüzyıllardır kullanılan analog saatler hâlâ hayatımızda. İster duvarda ister kolumuzda olsun akrep ve yelkovanın yer aldığı zamansız tasarıma sahip bu saatler, muhtemelen yüzyıllar boyunca daha hayatımızda kalmaya devam edecek.

Radyo

1800’lerin sonu ve 1900’lerin başından beri hayatımızda olan radyonun devri hâlâ geçmiş değil. Günümüzde piyasaya sürülen tüm araçlarda hâlâ radyolar bulunuyor. Aynı zamanda birçok evde de radyo görmek mümkün. Yolda giderken bir şeyler dinlemek isteyenler, internetin olmadığı yerlerde müzik dinlemek, haberleri öğrenmek isteyenler radyoları tercih edebiliyor.

Eski olmalarına rağmen hâlâ kullanılan teknolojik ürünlere birlikte göz attık. Peki sizin eski olmasına rağmen hâlâ kullandığınız ürünler var mı? Yorumlar üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.