Bilgisayar Çantasından Şarjlı Diş Fırçasına Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Fırsat ürünleri:

TP-Link Archer C64 Router

TP-Link Archer C64 Router

2,4 GHz ve 5 GHz bantlarıyla daha fazla cihaz bağlamanıza olanak sağlayan ve daha yüksek ağ verimliliğine sahip 4 anteni ile ön plana çıkan Mercusys MR50G, %5 indirim fırsatıyla 1.196,05 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Classone BP-Z204 Z Serisi Notebook Çantası

Classone BP-Z204 Z Serisi Notebook Çantası

424,91 TL fiyata sahip Classone çanta, 15,6 inç’e kadar bilgisayarlar ile uyumlu. Ayrıca çanta, geniş iç hacmi ve birçok bölmesiyle eşyalarınızı taşımanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Einhell TP-CD 18/60 Li-i BL- Solo, Akülü Darbeli Vidalama

Einhell TP-CD 18/60 Li-i BL- Solo, Akülü Darbeli Vidalama

Çalışma alanınızı aydınlatmak için tasarlanmış LED ışığa sahip Einhell cihaz, iki vitesli şanzımana sahip. Hem vidalama hem delme yapabileceğiniz bu ürün, 2.545,40 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B Pro Serisi 1 Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Pro Serisi 1 Elektrikli Diş Fırçası

Üç fırçalama moduna sahip Oral-B Pro Serisi 1, ulaşılması zor bölgelerdeki plakları gidermesi ile dikkat çekiyor. Ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.679,92 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus TUF Gaming M3 GEN II AURA Mouse

Asus TUF Gaming M3 GEN II AURA Mouse

8000 DPI mouse hassasiyeti ve 60 milyon tıklama ömrü ile günün fırsatları arasında bulunan Asus mouse; 664,00 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI THIN 15 B12UC-1478XTR Bilgisayar

MSI THIN 15 B12UC-1478XTR Bilgisayar

Intel® Core™ i5-12450H işlemciye sahip olan Thin bilgisayar performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 hz yenileme hızıyla da dikkat çeken bilgisayar, 27.899,00 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak

18/8 paslanmaz çelik yapıdaki Stanley termos, 0.35 Lt kapasiteye sahip. 4 saate kadar sıcak 6 saate kadar soğuk kullanımıyla kolaylık sağlayan termos 1.549,00 TL’den sepete özel indirim fırsatıyla 1.084,30 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti

BeardSense teknolojisi, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı ve ıslak- kuru kullanım için uygun olmasıyla ön plana çıkan Philips cihaz, şimdi Hepsiburada’da 1.399,00 TL.

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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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