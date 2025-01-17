Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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2,4 GHz ve 5 GHz bantlarıyla daha fazla cihaz bağlamanıza olanak sağlayan ve daha yüksek ağ verimliliğine sahip 4 anteni ile ön plana çıkan Mercusys MR50G, %5 indirim fırsatıyla 1.196,05 TL’ye düşmüş durumda.

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424,91 TL fiyata sahip Classone çanta, 15,6 inç’e kadar bilgisayarlar ile uyumlu. Ayrıca çanta, geniş iç hacmi ve birçok bölmesiyle eşyalarınızı taşımanıza yardımcı oluyor.

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Çalışma alanınızı aydınlatmak için tasarlanmış LED ışığa sahip Einhell cihaz, iki vitesli şanzımana sahip. Hem vidalama hem delme yapabileceğiniz bu ürün, 2.545,40 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Üç fırçalama moduna sahip Oral-B Pro Serisi 1, ulaşılması zor bölgelerdeki plakları gidermesi ile dikkat çekiyor. Ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.679,92 TL’ye satın alabilirsiniz.

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8000 DPI mouse hassasiyeti ve 60 milyon tıklama ömrü ile günün fırsatları arasında bulunan Asus mouse; 664,00 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Intel® Core™ i5-12450H işlemciye sahip olan Thin bilgisayar performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 hz yenileme hızıyla da dikkat çeken bilgisayar, 27.899,00 TL’ye düştü.

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18/8 paslanmaz çelik yapıdaki Stanley termos, 0.35 Lt kapasiteye sahip. 4 saate kadar sıcak 6 saate kadar soğuk kullanımıyla kolaylık sağlayan termos 1.549,00 TL’den sepete özel indirim fırsatıyla 1.084,30 TL’ye düştü.

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BeardSense teknolojisi, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı ve ıslak- kuru kullanım için uygun olmasıyla ön plana çıkan Philips cihaz, şimdi Hepsiburada’da 1.399,00 TL.

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