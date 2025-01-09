Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 09.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Fırsat ürünleri:
Juo Yeti 2200RPM RGB Işıklı Laptop Soğutucu Stant
14"- 19" arası tüm laptoplar ile uyumlu olan soğutucu stant sayesinde bilgisayarınızın ısınma sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 881,60 TL.
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Haustier WF009L Otomatik Kedi Su Sebili
3,5 litre geniş haznesi, ultra sessiz tasarımı ve 4 kademeli filtrelemesi ile dikkat çeken Haustier su sebili, %8 indirim ile Amazon’da 1.359,00 TL.
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Jouis El Feneri
Ayarlanabilir 3 moda sahip Jouis El Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 128,40 TL.
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KINGSTON 8GB 3600MT/s DDR4
8 GB RAM boyutu ile uygun maliyetli, yüksek performanslı DDR4 yükseltmesi yapabilirsiniz. Ürün %36 indirim fırsatıyla 599,00 TL’ye satışta.
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Minesk Metal Telefon Standı
360 derece dönebilir başlığı, cihazınızı dikey veya yatay konumda kolayca ayarlamanıza imkân tanırken hava alabilen yapısı, sıcaklık dengesi korumada yardımcı oluyor.
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Philips Qp2824/10 Oneblade Yüz ve Vücut Şekillendiricisi
OneBlade teknolojisi, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı ve ıslak- kuru kullanım için uygun olmasıyla ön plana çıkan Philips cihaz, şimdi 1.049 TL.
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Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat
Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 1.225 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge
1501-2200 Watt, 6000 Pa yüksek emiş gücü sağlayan robot süpürge, 180 dk çalışma süresine sahip. Roborock süpürge, 22999 TL yerine 21.999 TL’ye düşmüş durumda.
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