Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 09.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

14"- 19" arası tüm laptoplar ile uyumlu olan soğutucu stant sayesinde bilgisayarınızın ısınma sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Ürün Prime fırsatıyla 881,60 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3,5 litre geniş haznesi, ultra sessiz tasarımı ve 4 kademeli filtrelemesi ile dikkat çeken Haustier su sebili, %8 indirim ile Amazon’da 1.359,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayarlanabilir 3 moda sahip Jouis El Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 128,40 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8 GB RAM boyutu ile uygun maliyetli, yüksek performanslı DDR4 yükseltmesi yapabilirsiniz. Ürün %36 indirim fırsatıyla 599,00 TL’ye satışta.

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

360 derece dönebilir başlığı, cihazınızı dikey veya yatay konumda kolayca ayarlamanıza imkân tanırken hava alabilen yapısı, sıcaklık dengesi korumada yardımcı oluyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

OneBlade teknolojisi, takılıp çıkarılabilir vücut tarağı ve ıslak- kuru kullanım için uygun olmasıyla ön plana çıkan Philips cihaz, şimdi 1.049 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 1.225 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

1501-2200 Watt, 6000 Pa yüksek emiş gücü sağlayan robot süpürge, 180 dk çalışma süresine sahip. Roborock süpürge, 22999 TL yerine 21.999 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: