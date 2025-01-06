Hepsiburada, sunduğu kampanyalarla hem gözümüzü hem de sepetlerimizi doldurmaya devam ediyor. "Yılın Marka Günleri" kampanyasında bilgisayardan televizyona, kişisel bakım ürünlerinden kulaklıklara pek çok kategoride fırsatlar ve indirimler sizi bekliyor.
Bu indirimlerden ve kampanyalardan faydalanmak isterseniz buraya tıklayarak alışverişe başlayabilirsiniz.
"Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İşte Yılın Marka Günleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:
Lenovo Laptoplarda Marka Günlerine Özel Fırsatlar
Anker Şarj Aksesuarlarında Kupon Fırsatı
Spigen Şarj Aksesuarlarında Kupon Fırsatı!
Huawei Ürünlerinde 250 TL Kupon
Oral-B Marka Günü'nde 200 TL'ye %25 İndirim!
HP Bilgisayar ve Ürünlerinde Marka Günlerine Özel Fırsatlar
Casper Bilgisayar ve Ürünlerinde Marka Günü Fırsatları
Philips Hue Markalı Ürünlerde Fırsatlar
Xiaomi Küçük Ev Aletlerinde Süper Fırsatlar
Sepetinize ekleyebileceğiniz bazı indirimli ürünler ise şöyle:
- Casper Excalibur G870.1270-BFA0X-B 15.6" 144Hz Taşınabilir Bilgisayar
- Anker 313 45W USB-C Şarj Cihazı
- Spigen 45W USB-C Hızlı Şarj Aleti + Örgü Şarj Kablo
- Anker 325 Powerbank 20000mAh - PowerCore 20K II Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
- Huawei Watch GT 5 46MM
- Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz
- Hp S1000 Plus Kablosuz Sessiz Mouse
- Lenovo Legion Y27-30 27" 0.5ms 180Hz Oyuncu Monitörü
- Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt
- Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici
- Philips Hue Play 2'li Ekopaket
- Karcher K3 120 Bar Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
- Qcy T13 ANC 4 Mikrofon Bluetooth 5.3 Kablosuz Kulaklık
- Huawei Freebuds 5
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: