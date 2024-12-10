2024 yılı, ev elektroniğinde hem fonksiyonel hem de yenilikçi ürünlerle öne çıktı. Kullanıcıların yaşamını kolaylaştıran pratik kahve makinelerinden, enerji tasarrufu sağlayan ısıtıcılara kadar pek çok ürün, günlük hayatın bir parçası hâline geldi. Bu yılın en çok tercih edilen ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

2024’te ev elektroniklerinde teknolojiyle konforu birleştiren ürünler dikkat çekti. Akıllı cihazlar, minimalist tasarımlar ve enerji verimliliği odaklı ürünler, kullanıcıların gözdesi oldu. Listemizde hava temizleyiciden kahve makinesine pek çok ürünü bulabilirsiniz.

"Bu içerik 08.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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2024'ün en çok tercih edilen ev elektroniği ürünleri:



2024’te tercih edilen bu ürün, küçük ama etkili bir ev yardımcısı. Dakikada 20 gram sürekli buhar veren cihaz, kırışıklıklarla uğraşmayı zahmetsiz hâle getiriyor. 30 saniyede ısınması ve katlanabilir tasarımıyla hem evde hem de seyahatlerde kurtarıcı bir seçenek. Üstelik ütü masasına gerek duymadan pratik bir kullanım sunuyor. Kış aylarında şık görünmek isteyenler için birebir.

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2024’te temizlik işlerini kolaylaştıran bu makine, koltuklardan halılara kadar pek çok yüzeyde kullanılabiliyor. 3 litre temiz su ve 1,5 litre kirli su haznesi sayesinde uzun süreli temizlik sunarken 800 W motor gücüyle derinlemesine hijyen sağlıyor. Kompakt tasarımı ve pratik kullanımıyla sık tercih edilen ürünlerden biri.

Kullanıcı yorumu:

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Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge



2024'ün favori ev aletlerinden biri olan bu süpürge, hem süpürme hem de ıslak silme özellikleriyle öne çıkıyor. 360° emiş başlığı ve LED ışıklı tasarımı, en zorlu köşelerde bile etkili temizlik sunuyor. Uzun ömürlü lityum iyon pil ile 80 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. Kompakt ve kullanışlı tasarımıyla temizlik işlerinizde büyük kolaylık sağlıyor.

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Roborock Q8 Max, güçlü 5500 Pa emiş gücü ve 240 dakikaya kadar çalışma süresiyle etkili temizlik sunuyor. Lidar teknolojisi sayesinde hassas haritalama yaparak her köşeye ulaşabiliyor. Mop fonksiyonu, zemine göre ayarlanabilir su miktarı ile daha verimli bir temizlik sağlar. Ayrıca, uygulama üzerinden temizlik bölgesi belirleme ve sesli asistanlarla (Alexa, Google Home, Siri) uyumlu çalışabilme özellikleriyle kullanımı kolaylaştırıyor. 300 m²’ye kadar geniş alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

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Xiaomi Robot Vacuum X10, 2024'te en çok tercih edilen ev ürünlerinden biri. Çöp istasyonu sayesinde temizlik işini minimum zahmetle hallederken 4.000 Pa emiş gücüyle etkili temizlik sunuyor. Aynı anda süpürme ve paspaslama yapabilmesi, onu pratik bir seçim hâline getiriyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri ve yoğun tempolu yaşamı olanlar için vazgeçilmez bir yardımcı.

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Philips MG3720 Erkek Bakım Seti, 2024’te en çok tercih edilen saç ve sakal şekillendiriciler arasında. 7'si 1 arada özelliğiyle işinizi kolaylaştırıyor. Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde güvenli ve pratik bir kullanım sunuyor. Evde bakımı sevenler için ideal bir seçenek.

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Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt, 2024'ün öne çıkan ev ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamadan evdeki havayı yeniliyor. Toz, polen ve kokuları filtrelemesiyle özellikle alerji sorunu yaşayanların favorisi. Daha temiz ve ferah bir ortam isteyenler için birebir.

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Daikin Hava Temizleme Cihazı MC55W, 2024'te en çok tercih edilen hava temizleyiciler arasında yerini alıyor. 82 m²’ye kadar geniş alanları temizleyebilen bu cihaz, toz, polen ve alerjenleri filtreleyerek daha sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. Sessiz çalışması ve modern tasarımıyla hem ev hem ofis için ideal bir seçim.

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Arzum OK004-K Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi, 2024’te Türk kahvesi keyfini evde yaşamak isteyenlerin gözdesi oldu. Şık krom tasarımıyla mutfakta dikkat çekerken, taşmayı önleyen akıllı sensörleri sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor. Köpüklü ve tam kıvamında kahve sevenler için pratik bir alternatif.

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Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi, 2024’te tercih edilen kahve makinelerinden biri. Kullanımı oldukça kolay ve kahve çekirdeklerini taze bir şekilde öğütüp zengin aromalı kahveler sunuyor. Farklı kahve türlerini hızlıca hazırlayabilen makine, ayrıca süt köpürtme özelliğiyle kremalı içecekler de yapabiliyor. Kahve tutkunları için pratik ve şık bir seçenek.

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Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer, 2024’te en çok tercih edilen mutfak aletlerinden biri. Yağsız kızartma yapma özelliğiyle daha sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlıyor. Hızlı ısınma süresi ve pratik kullanım sunan bu airfryer, özellikle günlük yemek hazırlıklarını kolaylaştırıyor. Ayrıca geniş kapasitesiyle ailenize veya misafirlerinize hızlıca yemek yapmanıza olanak tanıyor.

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Çayseverlerin gözünden kalpler çıkaracak bir ürün ile geldik. 2024'te çay makineleri de epey bir tercih edilmiş. Karaca, hem su ısıtıcı hem de çay makinesini birleştirip ortaya kullanışlı bir ürün çıkarmış. Hem zaman hem de alan tasarrufu için ideal.

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Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi, 2024'te pratik kahve hazırlamak isteyenlerin tercihi. Hızlıca kahve demleyebilmenizi sağlayan 1.2 litrelik kapasitesi ve sıcak tutma özelliği ile her zaman taze kahve keyfi sunuyor. Basit ve kullanışlı tasarımıyla günlük kullanım için ideal.

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Dyson V15s Detect Submarine™ Kablosuz Süpürge, 2024’te ev temizliği için güçlü bir seçenek. Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen bu model, güçlü emiş gücü ile zeminlerdeki toz ve kirleri etkili bir şekilde temizler. Kullanımı kolay ve ergonomik tasarımıyla her köşeye rahatça ulaşmak mümkün.

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Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü, 2024’te tercih edilen ütülerden biri. Hızlı ısınma özelliği ve güçlü buhar çıkışıyla kırışıklıkları kolayca gideriyor. Dikey kullanım imkanı sunarak giysilerinizi daha pratik bir şekilde ütülemenize olanak tanıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlıyor.

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