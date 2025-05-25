Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 25.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15,6 inç ekrana sahip Dell bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 120 Hz yenileme hızı ile günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %10 indirim fırsatıyla 18.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

32 inç ekran boyutu, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan LG UltraGear monitör, Amazon'da 14.399,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

5000 Pa yüksek emiş gücü sağlayan Ultenic robot süpürge, 3 litrelik toz torbasına ve şarj istasyonuna sahip. Süpürge, 11.359,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

5 fincan kapasitesi ile tek seferde birden fazla kahve yapabilme imkânı sunan Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi, 535 Watt gücündeki motoru sayesinde kahvenizi hızlı ve ideal kıvamda pişiriyor. Makine, %10 indirimle 4.949,00 TL'ye düştü.

Taşıma çantası ile gelen Songmics kamp sandalyesi, yırtılmaya karşı dayanıklı Oxford 600D kumaştan yapılmış. Maksimum 150 kg ağırlık taşıyan bu sandalyeyi %5 Prime fırsatıyla 2.077,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

12 ay pil ömrüne sahip Logitech M196, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Birçok cihazla eşleştirebileceğiniz bu ürün, 437,27 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

10.000 mAh pil kapasitesine ve 15W hızlı şarj gücüne sahip olan Baseus Airpow Lite ile cihazlarınızı istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. Kompakt boyutuyla taşıması kolay olan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 499,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu olan stant, ayarlanabilir yapısı sayesinde sırt ve boyun ağrılarınızın azalmasına yardımcı oluyor. Altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını da sağlayan bu ürün, %10 indirimle 179,91 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

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