Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 26.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

20 saate kadar oynatma süresi ve TWS bağlantısı ile dikkat çeken Anker hoparlör, kompakt boyutuna rağmen güçlü ve kesintisiz ses sunuyor. Toza ve suya karşı da dayanıklı olan bu hoparlör, 1.441,66 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Araç kullanırken en çok lazım olan şeylerden biri navigasyon. Navigasyonu açtıktan sonra ise telefonu bir yere sabitlemek kalıyor. Bunun için size yardımcı olacak ürün ise Araç İçi Cep Telefonu Tutucu. Titremeyi önleyen ve kompakt boyutuyla ön plana çıkan ürün, 315,49 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

20 bar basınç pompası ile espresso bazlı kahveleri yapabileceğiniz Karaca Coffee Art makinede süt köpürtme, sıcak su çıkışı ve 0,9 litrelik su haznesi bulunuyor. Dokunmatik panele sahip bu cihazı satın almak isterseniz %17 indirimle 2.899,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

30W gücündeki Anker şarj aleti, emsallerine göre %70 daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu bu ürünü satın almak isterseniz şu an Prime fırsatıyla 1.091,55 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu:

80 W güce, USB, AUX, Bluetooh gibi farklı bağlantı seçeneklerine ve kablosuz kontrol imkânına sahip Logitech hoparlörler, yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir. Ürün Günün Fırsatları kapsamında 4.802,46 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

1,5 m uzunluktaki Ugreen şarj kablosu, 3A hızlı şarj özelliğine ve 480 Mbps'ye kadar hızlı veri aktarımına sahip. Örgü tasarımı sayesinde uzun süre kullanım sağlayan bu ürünün fiyatı şimdi 329,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

2.5K çözünürlüğe ve gece görüşüne sahip kamera, 355° yatay görüntüleme yapabiliyor. Suya ve toza dayanıklılığı bulunan bu cihazı satın almak isterseniz 3.299,00 TL’ye düştü.

503,99 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yer alan Ugreen telefon standı, 15° ila 100° arasında ayarlanabilir açıya ve telefondan tablete birçok cihazla uyumluluğa sahip.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: