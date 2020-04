Hackerlar, DSÖ Adına Bitcoin Bağış E-Postası Gönderiyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bilgisayar korsanlarının bir numaralı hedefi haline gelen Dünya Sağlık Örgütü, şimdi de sahte e-postalar ile gündemde. Bilgisayar korsanları, binlerce insana gönderdikleri e-postalar ile Dünya Sağlık Örgütü adına Bitcoin bağışı topladıklarını öne sürüyorlar.

Koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle birlikte gündemin merkezine oturan Dünya Sağlık Örgütü, uzunca bir süredir gerek açıklamaları gerekse salgının kontrol altına alınabilmesi için hükümetlere verdiği destekle ön plana çıkıyor.

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, bir yandan koronavirüsle mücadele etmeye diğer yandan da bilgisayar korsanlarıyla uğraşmaya çalışıyor. Çünkü bilgisayar korsanları, pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'ne defalarca siber saldırı düzenlediler.

Bilgisayar korsanları, Dünya Sağlık Örgütü'nü sadece siber saldırı amaçlı hedef almıyorlar. Bazı bilgisayar korsanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün ismini kullanarak insanlardan bağış toplamaya da çalışıyor. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler, bilgisayar korsanlarının binlerce insana e-posta yoluyla ulaşıp, belirtilen cüzdanlara Bitcoin ve türevleri üzerinden bağış istediklerini ortaya koyuyor.

Bilgisayar korsanları tarafından gönderilen e-posta

Bilgisayar korsanlarının insanlara gönderdikleri e-postanın detaylarına baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya genelindeki koronavirüs salgını için çalıştığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi onlarca kurum ve kuruluşun olduğu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kurum ve kuruluşların hizmetlerini yönettiğinden bahsediliyor ve bu bağlamda bağışların önemine vurgu yapılıp, "Bitcoin" aracılığıyla da bağış yapılabileceği söyleniyor.

Bilgisayar korsanları tarafından paylaşılan Bitcoin cüzdanına yakından baktığımızda, art niyetli korsanların Bitcoin ve Bitcoin Cash toplamaya çalıştıkları ortaya çıkıyor. Ancak neyse ki bugüne kadar kimseyi dolandıramayan bilgisayar korsanlarının cüzdanları tamamen boş.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ve özellikle Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde sizler de bağış yapmak isteyebilirsiniz. Ancak böyle bir niyete girdikten sonra her zamankinden çok daha fazla dikkatli olmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Çünkü internete bağlı olduğunuz her an sahte bir internet sitesiyle karşı karşıya gelebilir ya da bilgisayar korsanlarının saldırılarına maruz kalabilirsiniz.