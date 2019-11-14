Güvenlik uzmanları, pornografik içerikli sitelere girenlere kötü bir haber verdi. Proofpoint’ten Thalmeier, eskiden efsaneleşmiş bir iddianın artık günümüzde gerçek olduğunu ve kişilerin son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Dünya üzerinde birçok klişe tehdit bulunuyor. Bu tehditlerden biri de porno izleyen kişilerin kameralarının izlendiği ve birinin bu görüntülerle birlikte kişileri tehdit edip para isteyebileceği klişesi. Birçok kişi bunun bir yalan olduğunu düşünüyor ve kendilerinin güvende olduğunu söylüyor ancak yeni çıkan bilgilere göre böyle bir durumun olma ihtimali gerçekten bulunuyor.

Proofpoint’teki güvenlik uzmanları, hackerların belirli siteleri kullanan kişilerin kameralarına erişmesini sağlayacak zararlı bir yazılım olduğundan bahsetti. Ayrıca bu süreç, kişilerin bilgisi dahilinde yapılmıyor ve kurbanlar kendilerinin izlendiklerinden bihaber şekilde hayatlarına devam ediyor.

Yazılım sisteminizde gizleniyor

‘PsiXBot’ isimli yazılım, yalnızca Microsoft Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde çalışıyor ve yazılım bilgisayara yüklendiği zaman kullanıcıya herhangi bir bildirim gönderilmiyor. Zararlı yazılım, güvenilmeyen bir web sitesine girildiği zaman ya da güvenilmeyen bir yerden video, müzik ya da benzeri bir dosya indirildiği zaman bilgisayara ‘pusu kuruyor’.

PsiXBot bir kere sisteme yüklendiği zaman yazılım arka planda bekliyor ve kullanıcının içerisinde pornografik bir anahtar kelime bulunduran bir arama yapmasını bekliyor. Bu noktadan sonra da kişinin kamerası kayıt almaya başlıyor.

Proofpoint güvenlik uzmanlarından Werner Thalmeier, Alman gazete Bild’e verdiği röportajda PsiXBot’un birkaç yıldır piyasada olduğunu ve hackerların bu yazılımı kullanarak kişileri kayıt altına aldığını belirtti. Thalmeier, aynı zamanda zararlı yazılımın şu anda çok daha fazla bilgisayara yayılmış olduğuna da dikkat çekti.

Hackerlar, bu videoları yollayarak kurbanları, videoyu başka kişilerle de paylaşmakla tehdit ediyor ve bunun olmaması için kurbanlardan para talep ediyor. Genellikle e-posta üzerinden iletişime geçen hackerlar, e-postanın başlığına da ‘Seni kaydettim’, ‘sapık’ ya da ‘ateşli videoların’ şeklinde başlıklar atıyor.

Sophos’ta güvenlik uzmanı olan Paul Ducklin, genellikle bu şekilde iddialarda bulunan hackerların blöf yaptığını belirtiyor. Ducklin, birçok vakada hackerların sizi bilgisayarınıza girdiği konusunda ikna edeceğini ve sizin hakkınızda gizli bilgilere ulaştığını söyleyeceğini de ifade ediyor.

Proofpoint, böyle bir e-postayla karşılaşan kişilerin en hızlı şekilde virüs taraması yapmaları gerektiğini belirtti. Tabii ki bu zararlı yazılımın virüs karşıtı yazılımlarla da bulunmama ihtimali var. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşmamak için bilmediğiniz sitelerden herhangi bir şey indirmemenizi öneriyoruz.